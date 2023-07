Leo estuvo a punto de descubrir a Romina y en medio de una pelea Calidoso la salvó

Romina Poderosa pasa por uno de sus mejores momentos, la joven ya les ha contado sus planes a más personas y está haciendo todo lo posible para acabar con los hermanos Chitiva. Por eso, enfrentó un momento muy complicado con Leo.

Y es que, como parte de su plan, Romina fue a la Mirla y en ‘la morocha’ empezó a seguir al jefe de los Chitiva, quien también es su exnovio, aunque pensó que él no la vería, el joven estaba un paso adelante y la derribó antes de que ella pudiera defenderse.

Vale la pena resaltar que previamente Leonardo había interactuado con el supuesto fantasma de la experta en downhill , pero su rencor por la persona que está detrás del casco ha crecido, pues el miedo que Benny le tenía, lo llevó a su muerte.

Tras arrojarla al suelo, la levantó y justo cuando estaba a punto de descubrir su identidad, Calidoso fue quien llegó a salvarla y le apuntó al delincuente con su arma, además le dijo que lo que vio fue que Leo intentó robarle la bicicleta.

El villano reta al policía diciéndole que lo arreste , sin embargo, Calidoso le dice que el día que las autoridades lo capturen será por algo significativo, no por un delito menor, asimismo, lo invita a irse y asegura que sabe que iba para donde su hermano.

Antes de irse, el Chitiva amenaza a Romina con que la próxima vez que lo siga o lo moleste no lo pensará dos veces y habrá consecuencias. Por su parte, la joven terminó con una lesión en su hombro y Calidoso la llevó a su casa para ayudarla.

Desde su supuesta muerte, la joven ha ido a la Mirla en varias ocasiones y así como los delincuentes la han visto, otras personas del barrio también, por eso, las reacciones han sido muy diferentes.

Mientras que los vecinos del barrio hicieron un grupo de oración y dicen que ella hace milagros, parte de los usureros se retiraron del negocio, mientras que los que quedan se ponen nerviosos cada vez que la ven.

Aunque inicialmente Leo le tenía miedo, poco a poco entendió que no es un fantasma realmente, aunque no sospecha la verdad, él y su hermano Marlon siguen pensando que es una persona aliada con la policía que no ha tenido problemas para hacerse pasar por Romina, por eso quieren desenmascararla.

