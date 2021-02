Tips para celebrar San Valentín en casa

El próximo domingo 14 de febrero se celebrará el amor desde casa, en comparación con el 2020 esta fecha ahora sí fue alcanzada por el COVID-19. Será una ocasión perfecta para recordarle a esa persona especial lo importante que es para ti, así que sigue estas recomendaciones para pasar un día lleno de alegría.

AMBIENTA EL LUGAR

Puedes decorar tu casa con velas aromáticas en distintos espacios para crear un clima cálido e íntimo, acompañado de una luz ténue, pétalos de rosa y tal vez música romántica de fondo. Para la mesa, no puede faltar un mantel, un par de velas, copas, vino y el plato principal.

Si tienes jardín o terraza, también puedes hacer un picnic. Con un mantel, flores y una canasta llena de comida. Además de salir de la rutina, pueden tomar aire fresco.

Otra opción es personalizar el ambiente, puedes añadir unas notas románticas por distintas zonas de la casa e imprimir fotos de algún momento especial y colgarlas en la pared formando alguna figura o uniéndolas con hilo o luces de navidad.

PREPARA LA CENA

Escoge una receta que sepas cocinar a la perfección o de fácil preparación. Una buena opción es preparar una amplia variedad de platos pequeños, al estilo tapas españolas, para probar distintos sabores y hacer más amena la ocasión. Piensa en los platos favoritos de tu pareja e intenta abarcar la mayor cantidad de estos en versiones pequeñas. Puedes optar por probar el paso a paso de unos langostinos apanados o un delicioso molde azteca .

Cena romántica en casa Prostock-Studio/Getty Images/iStockphoto

Publicidad



En caso de no tener mucha experiencia en la cocina, bastará con algo sencillo. Lo importante es la intención y el cariño con el que se hace, algo que seguro valorará tu pareja. El postre es algo que no puede faltar, un buen helado, ricas fresas con crema, pudín o tarta, igual, si no lo sabes preparar, pedir un domicilio puede ser lo mejor.

La celebración de San Valentín puede ser una ocasión propicia también para disfrutar de un plan como cocinar la cena juntos, vestidos de chef y lucirse en el arte culinario.

No te pierdas nuestro especial de San Valentín con historias de amor de famosos e ideas para celebrar esta fecha

VÍSTETE CON EL OUTFIT MÁS ROMÁNTICO

Para este punto, la influenciadora de moda María Juliana Shek recomienda utilizar colores de temporada como blancos, plateados y rosados.

“La sencillez es una herramienta única que enaltece la belleza de cada ser humano y encontrar la combinación perfecta depende de cada estilo construido desde el ser”, afirma la experta.

En su opinión, para esta ocasión es mejor usar prendas cómodas en telas como satín o seda, tal vez vestidos de tiras, o una blusa delicada con unos blue jeans.

Publicidad

Además, esa comodidad también se tiene que reflejar en el calzado, que al estar en casa es el que predomina. Para María Juliana, lo mejor sería utilizar unas flip flops cómodas y versátiles que vayan a juego con el outfit. Finalmente, en cuanto a maquillaje y joyería, cree que un rostro natural es la mejor opción, con finos detalles como un par de aretes y tal vez un anillo, que recuerde una ocasión especial para la pareja.

Tal como ella lo afirma, para esta fecha, la sencillez es la mejor herramienta. Además, el outfit debe estar pensado también para las actividades que planeas realizar en esta oportunidad, desde si vas a cocinar o pedir un domicilio, hasta si van a tener una noche de películas.

¡NO OLVIDES EL REGALO!

¿Por qué no celebrar San Valentín en casa abriendo un regalo muy especial? Siempre será bien recibido un detalle de parte de esa persona que amas, y teniendo en cuenta que ahora pasamos más tiempo en casa que en otros espacios, una buena idea puede ser un complemento ideal para el armario de tu pareja.

377939_san_valentin.jpg Foto: Imagen de referencia Getty Images

Algunas de las opciones son unas flip flops Havaianas por su versatilidad, sus estilos variados y diseños únicos, o si tu pareja trabaja desde casa, las sudaderas, babuchas, blusas y abrigos sueltos serán una buena opción para sorprender. Por otro lado, un perfume será un detalle que siempre será bien recibido.

Publicidad

PLANEA ALGUNAS ACTIVIDADES

Para esto tienes varias opciones, según el objetivo de la ocasión. Puedes hacer una noche de karaoke o películas y palomitas, o un baño en jacuzzi con spa y masaje incluido. También una buena opción es tener a la mano juegos de mesa y unas cervezas para pasar el rato, o si tienes en mente algo más formal puedes planear un concierto privado y contratar a un músico, teniendo en cuenta todas las medidas de bioseguridad.

Afrodisíacos Getty Images

Para las actividades puedes dejar volar tu imaginación y planear algo que ambos disfruten, si han pasado una semana ajetreada por el teletrabajo, un plan relajante puede ser lo mejor. Pero si ha sido una semana aburrida, tal vez subir el ánimo y bailar un rato sea lo ideal para la noche.

Con estos tips para San Valentín, seguro podrás preparar todo antes del domingo 14 y pasar una fecha inolvidable junto a la persona que amas. No olvides que aún debemos cuidarnos por la pandemia, entonces la mejor opción es celebrar esta ocasión en casa y aprovechar estas recomendaciones para una noche inolvidable.