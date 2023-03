Érika Zapata: la periodista que rompió barreras y usó el lenguaje cotidiano para llegar a la gente

Érika Zapata se ha convertido en una inspiración para cientos de mujeres que sueñan con convertirse en periodistas y hacer la diferencia, pues ha marcado un estilo personal al momento de informar en Noticias Caracol, lo que ha hecho que sea la referente del momento.

Los sueños de esta periodista iniciaron cuando anhelaba con ayudar a la gente, pues quería llevar su pasión por la escritura y por informar un escalón más allá, con el cual pudiese impactar a la sociedad de una manera positiva que la llevara a generar un cambio. Tanto así que desde muy pequeña se envolvió en la radio y fue adquiriendo experiencia antes de llegar a una universidad.

Te puede interesar: Cinco artistas que han encontrado un balance entre ser madres y sus carreras

Uno de los principales obstáculos que tuvo al momento de formarse en esta profesión fueron los escasos recursos económicos, dado que tiene cuatro hermanos y para sus papás el darles estudio era algo bastante complicado. Es por ello que pudo acceder a la educación superior gracias a una beca.

Sumado a esto, considera que otra de las barreras que debió romper al decidir ser periodista fue el hecho de que muchos en el medio consideraban que solo podían serlo aquellas mujeres que cumplían con los estereotipos de belleza que hay en nuestra sociedad: "sufrí matoneo por eso, sin embargo, todos esos obstáculos yo los superé y hoy en día me permitieron marcar la diferencia".

Conoce más: Estas son cinco famosas colombianas que han decidido convertirse en empresarias

Publicidad

Por otra parte, haciendo énfasis en quienes la inspiraron en esta carrera, 'La Nena' Arrazola, quien hace parte del equipo periodístico de Los Informantes , es uno de los principales referentes de Érika Zapata dentro de esta profesión, pues es una fiel admiradora de las crónicas que ella realiza. A su vez, su forma de ser y su aspecto físico le parecen cautivantes, por lo que se siente identificada con ella, pues su enfoque está lejos de los cánones que hay de las mujeres en esta área.

Con respecto a las críticas que ha tenido que conllevar, Érika Zapata comenta que no solo provienen de usuarios en redes, sino también de otros periodistas: "colegas que de alguna manera les timbró esta situación de ver que yo hacía las cosas de forma diferente y que eso funcionó, por eso mucha gente que venía de un periodismo tradicional trajo consigo críticas, sin embargo, yo las acepto, aunque el apoyo de la gente es una muestra de que uno está haciendo las cosas bien".

Lee también: Mujeres famosas que destacan por su influencia y activismo ambiental: descubre aquí sus historias

Esta antioqueña agradece y recuerda la forma como empezó a hacer parte de Noticias Caracol: "yo logré entrar a Caracol Televisión por un programa de crónicas, con Manuel Teodoro, que se llamaba 'Extra', sin embargo, hubo unos problemas con la pandemia que no permitieron que este saliera al aire. No obstante, fue por ello que empecé a hacer reemplazos en el noticiero, le gusté a la gente, marqué la diferencia y luego me convertí en la primera mujer, en 18 años de emisión, en presentar La Finca de Hoy".

Publicidad

Ante esto, afirma que la gente se ha sentido cercana a ella porque han encontrado a una persona que les muestra directamente eso, cercanía, algo que consiguió al no querer imitar a la gente, sino realmente al sentir las problemáticas o emociones que ellos están atravesando, por lo que su labor está enfocada en ponerse en sus zapatos y, además, su experiencia de vida le ha permitido saber cómo abordar todos esos temas, con herramientas como la credibilidad y la confianza.

"Yo me siento muy orgullosa de utilizar el lenguaje de la gente, de demostrarles que lo que ellos saben es valioso, de incluir muchas veces a esa población que no entiende ese lenguaje técnico. Uno, finalmente, va a la universidad a transformar el conocimiento y aplicarlo a la sociedad", añade.

Su objetivo principal es ayudar a la gente o dejar con sus notas una reflexión, pues le gusta educar e informar, aunque también entretener, ya que considera que a la gene no le gustan los contenidos tan rígidos, por lo que piensa que con factores tomados del entretenimiento se puede educar y obtener una retención, haciendo que estas se queden en la gente.

Con respecto a aquellos detalles que las personas no conocen sobre este oficio, Érika Zapata asegura que a pesar de que haya un horario laboral es una tarea que requiere de estar constantemente en función de esta, pues es vital estar todo el tiempo informados y adquiriendo conocimiento, aunque también, en cualquier espacio de su vida, puede encontrarse con personas o historias a las cuales es necesario ponerles atención y escuchar.

Te puede interesar: Diva Jessurum: Una mujer que ha superado adversidades y ha dejado su marca en el periodismo

Publicidad

"Yo nunca busco ser el personaje principal de la noticia, yo sé que no soy la protagonista, pero hacer las cosas diferentes me generó el reconocimiento de la gente, pero yo lo utilizo para bien, pues ahora tengo la capacidad de llegar a más gente, algo que aumenta mi responsabilidad", aclara la periodista.

Para finalizar, esta inspiradora mujer hace énfasis en la transformación y migración de este contenido hacia las plataformas digitales: "el periodismo ya exige unas nuevas dinámicas, estamos compitiendo con las redes sociales, donde la información es más ligera, es por eso que nosotros debemos adecuarnos a eso, sino la gente no va a volver a ver noticias. El hecho de que un contenido sea viral no quiere decir que sea malo, hay muchas notas que se me tienden a viralizar, pero es que a la gente le gusta lo dinámico y así es posible abarcar nuevos públicos".