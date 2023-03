Día de la Mujer: Artistas que han hablado de empoderamiento femenino en sus canciones

Como bien dicen, la música es el medio perfecto para proyectar las emociones de los artistas y lograr así que sus fanáticos se sientan identificados con las letras de las canciones; sin embargo, también es la herramienta idónea para proyectar pensamientos. Conoce en esta nota cuáles fueron las artistas que hablaron de empoderamiento femenino en sus temas musicales y conmemora el Día de la Mujer.



Beyoncé

La artista más premiada en la historia de los Premios Grammy en más de una oportunidad ha hablado de empoderamiento y desigualdades entre sexos en sus temas musicales. Dentro de su discografía se destacan canciones como 'Flawless', en la que colaboró con la activista Chimamanda Ngozi y 'Run the world'. Mira también: Zoe Saldaña: Conoce a la actriz más taquillera del mundo por su papel en ‘Avatar’

"¿Quiénes dominan el mundo? Chicas (...) Algunos chicos creen que lo hacen mejor que nosotras, pero no, no es así. Firman sus cheques, suben al cuello, nos faltan el respeto, no lo harán más", reza parte de la canción.

Destiny's Child

Con el éxito 'Independet Woman', el legendario grupo quiso demostrar que las mujeres no necesitan de un hombre para comparar sus cosas, sino que pueden hacerlo por sus propios medios: "Los zapatos en mis pies, los he comprado. La ropa que llevo puesta, la he comprado (...) La casa en la que vivo, la he comprado. El coche que estoy conduciendo, lo he comprado. Yo dependo de mí".

Christina Aguilera

'Cant hold us down' es una canción que fue lanzada por Aguilera en 2009 en YouTube en la que habló sobre la importancia de que las mujeres den a conocer sus pensamientos y no se sientan intimidades o discriminadas al alzar su voz: "Entonces, ¿no se supone que deba tener una opinión? ¿Debería estar callada solo porque soy mujer? Llámame como quieras porque hablo lo que tengo en mente, supongo que es más fácil para ti si me siento y sonrío", señala la letra.

Alicia Keys

Con el propósito de subir la autoestima de las mujeres y resaltar su potencial, Keys creó el exitoso tema musical 'Girl on fire': "todo el mundo se levanta mientras ella va por ahí, porque ellos pueden ver la flama que está en sus ojos, la observan cuando ella está iluminando la noche, nadie sabe que ella es una chica solitaria y es un mundo solitario"

Little Mix