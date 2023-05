Así es como Guajira anima a sus seguidores a retarse a sí mismos

Detrás de cada uno de los participantes del Desafío The Box 2023 hay una gran historia, pues son un reflejo de la realidad y las luchas que deben llevar a cabo los colombianos, quienes siempre tienen un desafiante favorito, pues es con el que mayor conexión han establecido a lo largo del programa. Es por ello que Guajira ha tenido la intención de convertirse en una inspiración para quienes han querido conocer más de ella.

La integrante del equipo Gamma hace uso de sus redes sociales para crear contenido alrededor de sus rutinas de ejercicio y la importancia de cada una de ellas, no sin antes destacar lo fundamental del bienestar y la fortaleza mental, ya que sin ello es imposible lograr resultados.

No obstante, Guajira es consciente de que esto es un proceso que no se logra de la noche a la mañana, pues su propia experiencia no solo le ha hecho entender los beneficios de trabajar el cuerpo, algo que le ha querido comunicar a sus casi dos millones de seguidores en las redes sociales, sino lo valiosa que es la mente en todo esto, ya que sin esta es muy complicado que las cosas resulten.

Es por ello que ha decidido convertirse en una creadora de contenido que realmente tenga un impacto en sus seguidores, lo cual la ha llevado a compartir valiosas frases de inspiración a las cuales les da un toque extra enfocado no solamente en las rutinas de entrenamiento, dado que se pueden aplicar a diversos momentos de la vida.

Cabe destacar que Guajira tuvo un impresionante cambio físico, el cual más allá de lo estético, ella lo proyecta como una manera de salir adelante y ver de otra manera la vida, ya que la fortaleza no quedó únicamente en sus músculos, sino que esto la hizo crecer como persona y cambiar su forma de relacionarse con los demás.

Esto ha hecho que cada una de las publicaciones de esta miembro de Gamma tengan palabras dirigidas a sus seguidores, a quienes quiere llegar de diversas formas. Por otra parte, también crea contenido en el que explica los beneficios de los tipos de ejercicios que ella realiza.

A su vez, gracias a su experiencia, Guajira sabe cómo conectar con aquellas personas que están en la posición en la que ella estuvo o que se les está dificultando tener constancia, pues quiere convertirse en esa voz de apoyo que se necesita para conseguir objetivos.

Otro de los objetivos de esta desafiante es hacer que las personas salgan de su zona de confort y se animen a retarse a sí mismos día a día, haciendo de esto otra manera de disfrutar la vida.