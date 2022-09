Alejandra Mar inspira a través de Lolas con amor y propósito a la comunidad femenina

Como fundadora y directora de Lolas: comunidad de empoderamiento femenino, Alejandra Mar trabaja por entender cuáles son las necesidades de las mujeres; qué las hace estancar o evolucionar para así ofrecerles las herramientas necesarias que las ayuden a convertirse en su mejor versión. La comunidad genera un espacio donde todas las mujeres pueden compartir su voz y darse cuenta que no están para competir o envidiarse, sino para potenciar sus capacidades.

Alejandra, le dió vida a Lolas hace unos años con la misión de regresarle a la figura femenina los aprendizajes que le permitieron construir la vida que tiene ahora. El ambiente de matriarcado en su hogar le enseñó que la mujer es inspiración, fuerza y poder, allí las mujeres de su familia le enseñaron con amor y unión el valor de la sororidad.

En su paso por el colegio y la universidad pudo reflexionar ante los comportamientos de envidia, rivalidad y competencia de algunas mujeres a la hora de relacionarse. Así, Lolas se convirtió en su más grande proyecto, un espacio donde muchas pueden compartir sus historias, pero también, donde Alejandra les demuestra que tienen poder, capacidades y donde pueden ser ellas mismas para construir una vida que las haga sentir orgullosas y tranquilas.

Para Mar, es importante que en Lolas se hable del amor propio, salud mental, el cuerpo, sexualidad, soledad, la tusa, entre otros temas que han surgido de acuerdo a sus experiencias, como también, las que comparten muchas mujeres de la comunidad. Para abordar estos contenidos comentó:

Es importante reeducarse para no tener el enfoque hacia afuera y caer en la comparación, en replicar todo lo que está en el exterior. Mirar hacia adentro y reenfocarse para ver la autenticidad que hay en nuestro ser, entender por ejemplo, cómo nosotras definimos la felicidad, cómo definimos tener la pareja ideal o cómo sería para nosotras tener una amistad ideal, porque cuando nos damos el tiempo de replantearnos qué queremos para nosotras nos damos cuenta de que incluso es muy diferente a lo que vemos afuera y a lo que nos han enseñado que se supone es lo mejor o lo que conviene.

Una comunidad para ser e inspirarse

Alejandra destacó que a medida que comparten el contenido y por las dinámicas de interacción con sus seguidoras se intercambian valores, los cuales se van instaurando de forma natural, en esta entrevista mencionó algunos:

La apertura: el interés de Lolas no es tener la razón con su contenido o que una mujer en específico la tenga, lo más importante es la disposición para ver el mundo con todos los contrastes. Que las mujeres estén abiertas a múltiples verdades, porque dependiendo de las experiencias de vida, se generan unas verdades muy diferentes a las demás y eso es completamente válido.

Esa apertura y la curiosidad por entender al otro es importante, para que realmente se entienda que al ser plurales existen diferentes visiones y a través de esas visiones se construye la visión de vida colectiva.

Empatía: entender al otro y conectar con otros; lo cual conlleva a valores como la apertura y la humanidad. Señaló, que más allá de ser mujeres es un tema de ser personas completamente vulnerables, que tienen vidas con problemas en específico y necesidades profundas que afectan. Explicó que los seres humanos tienen formas de conectar, sentirse identificados y estar acompañados, por eso destaca la importancia de inculcar el tema humano en Lolas y así plantar la semilla de que realmente no hay mucha diferencia en esta experiencia humana.

Intuición: confiar en el propio ser; en la visión del mundo, en lo que se quiere para sí mismo ya que, en la mayor parte del tiempo se busca la validación y respuestas del exterior, de otras personas. Esto pasa porque no hay conexión con el propio ser, pero en definitiva está todo en el interior. Así es como intentan sembrar en las mujeres de la comunidad la confianza en ellas, en su intuiciones, en quiénes son, porque es una forma de tener valor y fortaleza. Si confían en ellas se sienten mucho más poderosas al hacer lo que realmente sienten.

Alejandra destacó la importancia de cuestionar a las mujeres frecuentemente ante lo que están viviendo y lo hace a través de sus mensajes, de esa manera busca que sean como punzadas, algo que las incomode, las invita a preguntarse si están haciendo realmente lo que desean o lo hacen por cumplir estándares que la sociedad plantea como lo "correcto".

En Lolas no adoctrinamos sobre qué es correcto o no y por eso pueden encontrar incluso contenidos que están enfocados en visiones de vida muy distintos pero de alguna manera todas aportan a que realmente somos las que encontramos qué es verdadero para nosotras y las herramientas que nos ayudan a crecer. Es decir, no hay verdad absoluta en Lolas y tampoco hay una forma perfecta para hacer lo que deseamos. Vamos encontrando las respuestas y construimos nuestra versión de vida de la que realmente nos sentiríamos orgullosas a través de los saberes compartidos en Lolas.

Para construir esa vida deseada, enfatizó en ser conscientes sobre los pensamientos y sentimientos propios, pues las dinámicas de vida actuales están inmersas en los afanes constantes y en las rutinas prediseñadas; actividades que desconectan de la realidad, no llenan las expectativas y pueden apartar a las personas de sus objetivos.

Continuó explicando que las preocupaciones diarias están relacionadas al tema de percibir las situaciones, por ejemplo, cómo se permite que algo en específico afecte por no tener la capacidad de dar un no como respuesta o simplemente poner límites. Cómo el enfoque está en satisfacer las necesidades de los demás, en vez de las propias o de qué manera es que alguien no sabe lo quiere para sí porque no ha escuchado ni conectado con su interior. Una de las herramientas más poderosas que siempre se tiene es la conexión propia. Alejandra destacó que hay muchas formas de conectar con el interior.

Si una situación hace sentir mal a una persona, le baja la energía o algún pensamiento no le permite avanzar recomendó tomarse un momento, parar todo lo que se está haciendo, cerrar los ojos y pensar: "¿Qué me está provocando esto?", no se trata de qué voy a hacer para cambiar una situación sino: "¿yo qué voy a hacer para cambiar la forma en la que eso me está afectando a mí?", "¿Qué puedo hacer para sentirme mejor sobre eso?" porque hay cosas que no se pueden controlar y están ahí afuera. El punto es cómo se lee esa situación y cómo se permite que impacte en la vida, a veces simplemente se debe cambiar la forma en la que se ven las situaciones.

Esta comunidad digital ha crecido no sólo en números, se ha expandido hacia diferentes países como Argentina, Ecuador, España, Perú y por supuesto Colombia. También, lo ha hecho al generar cercanía con sus seguidoras mediante experiencias que salen de la virtualidad como por ejemplo, la cuenta hermana de Lolas llamada Viajeras, la cual ofrece la experiencia de visitar lugares solas para conectar y compartir con otras mujeres.

A través del crecimiento de Lolas, nosotras también vamos creciendo, entonces es muy bello porque el resultado es mutuo, si ellas evolucionan en la forma en la que ven el mundo y en la que entienden a otras mujeres así el espacio se transforma. También somos lo que somos ahora por las mujeres que hay en la comunidad y su interacción. Ha sido una evolución muy natural y orgánica a través de la apertura, de saber que no es cuestión de ser una en el mundo y ya, sino que hay muchas mujeres compartiendo cosas muy valiosas que suman, entonces, es ver cómo las demás también me aportan en el proceso y cómo Lolas les aporta en el suyo.

La importancia de generar espacios como Lolas, permite demostrarle a las mujeres que no están solas en su experiencia de vida, que no son locas por sentir momentos de mucha ansiedad o tristeza, que no son anormales por tener una “tusa” de una relación que terminaron hace meses o años y no han podido superar, que no son débiles por demostrar su lado sensible o inseguro. Claramente, hay situaciones en las que sí se necesita ayuda profesional porque sobrepasa lo que es sano psicológicamente, pero hay muchas situaciones que se etiquetan como "raras" y al final comparten y experimentan muchas mujeres en sus diferentes caminos.

Abrir los brazos a la soledad y amar lo que está dentro de tí

La experiencia humana y esa experiencia femenina de compartir el género, es un tema que trasciende a veces, de ahí la importancia del enfoque en lo que se es como ser humano. Pues no se desconoce la necesidad de aprobación, conexión, empatía y sentirse identificadas, sentirse parte de, pero no como principal objetivo de vida, no como una frustración de vida por ejemplo: tener o no amigos con los que se conecte profundamente, o que otras personas validen y den un visto bueno por lo que se hace, se trata de estar tan conectadas con el interior, con el propio ser, que el resto termina siendo un complemento.

La interacción social es parte indispensable en el ser humano, pero no como una forma de dependencia. Reconocerlo permite tener seguridad de lo que se es y lo que se quiere, aceptando también las experiencias vividas porque en cuestión, son las que construyen al ser humano. Por eso, para Alejandra es muy importante reconocer y aceptar la soledad y ponerla en balance con las interacciones sociales.

Puedo decir que desde mi experiencia, darme el tiempo para abrazar la soledad es de los descubrimientos y encuentros más bellos que he tenido en mi vida y es darme cuenta que muchas cosas van a pasar alrededor, pero tú eres lo único que está fijo en tu vida, tú eres tú compañía estable y constante, se van a ir personas, parejas, amistades, se van a ir familiares, precisamente porque ese es el ciclo de la vida, pero siempre quedas tú, entonces, no es que sea una opción, es una necesidad estar con nosotras y en soledad.

¿Qué han querido hacer y no lo han hecho porque no tienen la compañía perfecta? Cuando las mujeres se dan esos espacios se conquistan y se sienten más seguras porque no están esperando a que otros lo haga por ellas obtienen como resultado: amor propio y confianza en lo que se es y poco a poco eso se va amplificando.

Pasar tiempo solas es necesario y agradable, hay muchas mujeres que no se dan la oportunidad de hacerlo realmente. Al sacar esos tiempos natural y definitivamente se encuentra una oportunidad, un camino de vida desconocido, es lo que se puede hacer en compañía de sí mismo y eso es súper empoderador.

Una invitación de Lolas para otras Lolas

En diálogo con caracoltv.com, Mar expresó que su propósito es motivar a las mujeres para que tomen la iniciativa, comiencen de la forma en que se sientan bien cada una con lo mínimo y poco a poco sumar experiencias desde la soledad , para así entender que es lo más placentero que se puede hacer en la vida y eso ofrece una sensación de independencia enorme. La soledad no es una oportunidad, es una necesidad humana y es de lo más hermoso que alguien puede encontrar.

Alejandra espera que muchas mujeres se unan a la comunidad para compartir su voz, historias, opiniones y sus experiencias, pues así se democratiza pasar el micrófono, es decir, todas pueden hablar, o unirse si solo quieren encontrar contenido que las inspire, motive expanda y las ayude a evolucionar.

Concluyó diciendo: "lo que se viene para la comunidad es realmente un espacio mucho más tangible y personalizado, donde acompañaremos a las Lolas en sus procesos y que realmente puedan experimentar en su 100% el apoyo, la compañía, el crecimiento y la expansión".