Talento y trasfondo social: Paola Jaramillo resalta con su marca de vestidos de baño

La moda, más allá de la parte estética, las pasarelas y las tendencias, es vista y utilizada como un espacio de transformación con la cual es posible generar impacto social desde diversas perspectivas, como la eliminación de estereotipos, la comunicación de mensajes, la dignificación de las personas que están detrás de todo el proceso de creación de las prendas y mucho más.

Tanto así que por medio de esto es posible cambiar la imagen de un país y posicionarlo como uno de los líderes en cuanto a producción y confección, demostrando el talento que Colombia puede mostrar alrededor del mundo.

Te puede interesar: "La etiqueta no es una moda, es un estilo de vida": La Etiquette te lleva al mundo del 'Saber Estar'

Publicidad

Este fue el caso de Paola Jaramillo, la única colombiana presente en el Miami Swimweek de 2022 como expositora y quien superó todas las expectativas con su colección 'Magic Vibes' la cual estaba enfocada en representar una mujer empoderada y positiva, que no se deja opacar por estereotipos y que puede lucir vestidos de baño sin complicaciones, ya que estas prendas están enfocadas para todas las edades y cuerpos. "Es una colección que la mujer va a usar y que puede utilizar en cualquier evento no solo en la playa, ya que son colecciones que tienen diferentes accesorios", asegura la dueña de la marca Instinct Swimwear.

El hecho de que sus vestidos de baño hayan sido modelados en una pasarela de este tipo, a la cual asisten personas de todo el mundo, hizo que el nombre de Colombia quedara por todo lo alto, pues sus propuestas llamaron la atención de quienes tuvieron el gusto de estar allí. "El estar en el Miami Swimweek fue una experiencia muy gratificante y al mismo tiempo fue el orgullo de un trabajo de tantos años. Mi idea era mostrar algo de Colombia para el mundo porque este evento es una plataforma para exponer marcas a nivel mundial". Así mismo, la creativa en moda confiesa que tras esta presentación aún le siguen llegando muchos comentarios positivos y ha podido continuar creando importantes conexiones para su empresa, "la colección ha gustado mucho precisamente por la labor que se desarrolla, por traerlo precisamente desde nuestro país, el cual tiene una alta reputación en la confección".

Con respecto a su principal objetivo en cada una de sus prendas, su interés está en mostrar a la mujer tal cual es, brindándoles piezas que las hagan sentir cómodas al momento de lucirlas y que les permitan olvidar las construcciones sociales de la modelo perfecta para así mismo fortalecer la confianza en sí mismas.

Conoce más: "El maquillaje no tiene sexo": Luisa Fernanda W se convirtió en toda una empresaria de cosméticos

Paola Jaramillo fue Reina del Turismo de 2001 a 2002 y a lo largo de su vida ha tenido la oportunidad de desempeñarse en ese gusto que siempre ha tenido por la moda y el diseño, factor que la llevó a crear su empresa Paomoda y ahora la marca Instinct Swimwear. "No soy diseñadora de modas de profesión, soy una creativa de modas, una asesora, tengo un maravilloso equipo de trabajo, entre el que está mi prima Paola Montoya que es diseñadora de modas". Aún así, la pereirana exalta que la colección 'Magic Vibes' tuvo sus diseños, los cuales fueron trabajados de la mano de su equipo.

Publicidad

"Yo me enfoco en la moda por mi propio concepto de la misma, no me dejo guiar por una tendencia, aunque claro que estas se manejan porque hay que seguir una línea, pero me encanta mucho esa creatividad y conocimiento en moda, tengo 15 años de experiencia en esta área", afirma la empresaria.

¿Qué es aquello que diferencia a Paola Jaramillo y le da otro enfoque a sus colecciones?

Definitivamente, es imposible negar que la moda puede llegar a convertirse en una herramienta de impacto social, algo que Paola decidió tomar como su bandera al momento de crear sus vestidos de baño, pues no solamente quiere brindar una excelente calidad y hermosos detalles a sus clientes, sino que desea apoyar el talento que hay en Colombia y darle la mano a quienes más lo necesitan.

Publicidad

"El haber sido reina me ha ayudado mucho en mi carrera como empresaria, en factores como conocer muy bien nuestro país, diferentes artesanos y culturas". Aunque lleva 10 años viviendo en Estados Unidos confiesa que siempre está presente en el suelo cafetero, por lo que no dudó en que madres cabeza de familia y artesanas de Sandoná, Nariño, se sumaran al proyecto que presentó en el Miami Swimweek 2022 y fueran las encargadas de realizar los accesorios que acompañarían estos vestidos de baño.

"La decisión de estar con madres cabeza de familia es porque conozco la manera como ellas trabajan, al igual que los artesanos, yo aprecio mucho el trabajo que es hecho a mano y mas cuando son personas que trabajan para sustentar a su familia. Nunca somos demasiados para demostrar lo que es nuestro país, podemos exaltar mucho más", asegura la empresaria.

Publicidad

Segura del gran amor, trabajo y talento que hay detrás de cada accesorio, del cual es testigo de todo el proceso de manufactura, pues a pesar de que no estaba en el país pudo conectarse de forma virtual y estar al lado de estas mujeres, esta empresaria sabe que la motivación está en la lucha por sacar a sus seres queridos adelante y además mantener una tradición familiar.

La colección 'Magic Vibes' busca transformar a las mujeres tanto a quienes la usan como en el trabajo que les puede brindar, algo que llena de orgullo y felicidad a Paola Jaramillo. "La importancia es poder saber que ellas son felices trabajando en su tradición familiar y además saber que su producto se está mostrando en el mundo. Me gusta resaltar el talento de mi gente, de mis raíces, ¡de mi Colombia querida!, exaltar que ellas tienen demasiado talento".

Esta no es la primera ni la última vez que esta creativa de moda trabaja con personas en condiciones de vulnerabilidad, sin embargo, quiere enviar un mensaje claro: siempre que sea posible ayudar a los demás lo hará, especialmente porque sabe que tiene la oportunidad de llegar a mercados y personas de gran importancia a nivel internacional, lo que la motiva no solamente a impulsar su empresa, sino también a darle espacios a personas que tienen dificultades. "Si tú tienes los medios y la posibilidad de ayudar a las personas, por qué no aportar un granito, ayudar a los que lo necesitan, poder mostrar algo diferente al mundo. Lo hago porque me nutre el corazón, porque hoy por ti mañana por ti; no lo hago esperando algo a cambio, pues siento que la vida me sonríe mucho".