"Pasé por la negación, rabia, tristeza y aceptación": Flavia Dos Santos sobre su cáncer

Flavia Dos Santos se enteró que tenía cáncer a finales de 2014, después de que su ginecóloga le recomendara hacer una mamografía y ecografía al detectar una masa inusual en uno de sus senos.

Cuando le dieron la noticia creyó que había un error, pensó que no se trataba de ella y dudó porque en su familia no había antecedentes de esta enfermedad. Sin embargo, siguió todas las recomendaciones de su médico y cuatro días después de ser diagnosticada, se sometió a su primera cirugía.

Su cáncer fue detectado a tiempo y si hubieran pasado 6 meses no habría corrido con la misma suerte. “A mí no me tocó quimioterapia porque el cáncer no había contaminado los ganglios de las axilas, entonces tuve que hacerme dos cirugías y 30 sesiones de radioterapia”, aseguró en entrevista con Caracoltv.com.

Nunca pensó en desistir

La sexóloga pasó por la negación, rabia y tristeza, hasta llegar a la aceptación. Por su carrera, siempre ha sido muy creyente de la ciencia, los tratamientos y estudios médicos, lo que le dio una enorme confianza en su recuperación. Pero fue su familia quien la llenó de fuerzas para continuar y salir lo más pronto posible de la enfermedad.

“Tengo dos hijos y no hay motor que te haga cuidarte mejor que ellos. Yo les decía que no se preocuparan porque estaba haciendo todo lo que debía para mejorar. Como papá y mamá hay que tener la conciencia y darles tranquilidad de que nos estamos cuidando por ellos y enseñarles a luchar por su salud”, agregó.

Vencer el miedo y prevenir

Después del proceso que vivió durante su enfermedad, Flavia no ha dudado en unirse a varias campañas para el cuidado de la salud y la detección temprana del cáncer.

“El pensamiento mágico no es otro que el miedo y este asume muchas formas. Muchos piensan 'a mí no me va a dar', 'eso nunca me va a pasar' y hay que asumir o aceptar el miedo como una parte natural de todos los seres humanos, sentirlo no te va a hacer menos persona ni inmune a la enfermedad”, aseguró.

La detección a tiempo de su cáncer la ha llevado a ser consciente de la importancia de hacerse controles periódicamente y no descuidar la salud, más cuando se cree que todo está bien.

“Estoy 100 % a favor de promover que la gente se haga chequeos médicos, controles, que se eduquen sobre el cáncer, porque no es solo el seno el que está en sus manos, es su salud en general”, concluyó.

