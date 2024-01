Verónica Orozco revela cuánto tarda el proceso de maquillaje en Arelys Henao: ¿Se queda dormida?

Arelys Henao, aún queda mucho por cantar, se estrenó el 9 de enero por las pantallas de Caracol Televisión para narrar más detalles de la vida de 'La Reina de la Música Popular' con un elenco de lujo conformado por Verónica Orozco , Santiago Alarcón , Tatiana Ariza , Sebastián Giraldo , Daniel Mira , Catalina Polo y muchos más actores colombianos.

En el primer episodio ocurrió el detonante de la historia, pues Wilfredo Hurtado fue detenido por las autoridades por el presunto delito de narcotráfico; lo que desencadenó una serie de conflictos internos en su familia y generó preocupación en la cantante.

En el segundo capítulo, la pareja se vio obligada a asistir a la finca de un poderoso narcotraficante llamado 'El Sierra', para cantar en la fiesta de cumpleaños de la joven llamada Salomé; sin embargo, ocurrieron varios inconvenientes que pusieron sus vidas en peligro.

Verónica Orozco , quien representa a la reconocida artista en esta temporada, relató en entrevista exclusiva para Caracol Televisión detalles del proceso de personificación para la grabación de estas escenas en Villavicencio, un lugar donde el clima, en especial, representó un reto.

¿Cómo es el proceso de maquillaje para personificar a Arelys Henao?

Según esta actriz, el tiempo que le toma convertirse en Arelys Henao es de 60 minutos o más, donde debe mantener rulos en su peinado para que las ondas no se desarmen; ya que su cabello es muy liso.

Pero esto no es lo único, pues Orozco confiesa que en ocasiones aprovecha el espacio para dormir: "Quedo profunda porque amo que me agarren la cabeza, que me consientan y sentir las brochas en mi rostro. Hasta tengo sueños", expresa.

Adicionalmente, explica que es crucial tener una buena relación con sus maquilladoras y el equipo encargado de hacer "la magia" para crear la mejor ilusión posible para los televidentes.

"Son muy profesionales, estoy en las mejores manos, imposible mejor", dice, destacando la labor de su equipo.

A pesar de todo el éxito, Arelys Henao no se olvida de sus seres queridos, quienes son lo más importante para ella, ni de la lucha que ha llevado adelante para defender y empoderar a las mujeres.