Verónica Orozco explica por qué su papel de Arelys Henao ocurrió en el momento justo

Verónica Orozco es la encargada de darle vida a Arelys Henao en esta nueva parte catalogada como aún queda mucho por cantar, en la cual se hondará en lo que ocurrió con la artista popular luego de que alcanzó la fama.

En esta oportunidad, la actriz nos menciona cómo fue todo el proceso de casting con el cual obtuvo este importante papel, dado que la primera temporada de esa producción fue un total éxito en Colombia, en donde los televidentes admiraron aún más a la 'Reina del despecho', quien se volvió en un ejemplo de lucha, empoderamiento y fortaleza.

Definitivamente, Arelys Henao se convirtió en una de las mujeres más queridas en nuestro país, por lo cual continuar relatando su historia no es tarea fácil, pues hay una enorme responsabilidad al plasmar todos los obstáculos y duras pruebas que vivió.

Esto es algo que Verónica Orozco tenía bastante claro desde el principio, motivo que la llevó a empeñarse aún más para conseguir este personaje, dado que sabía que era un reto digno de asumir y que le daría una experiencia muy gratificante a su carrera.

Frente a esto, la protagonista de aún queda mucho por cantar, nos relata: "el proceso para el casting de Arelys Henao fue largo, no pude hacerlo inmediatamente cuando me llamaron porque pasaron mil cosas: me dio gripa, estaba de viaje y no había podido estar frente a los directores, como tenía que ser, porque además debía cantar todas las canciones".

Y es que desde que se dio a conocer que esta actriz estaría en la nueva temporada, los colombianos han estado a la expectativa de lo que será su propuesta en pantalla, por lo que sin duda tendrán una conexión con ella.

Sumado a esto, Verónica Orozco menciona: "fue un proceso demorado, pero creo que definitivamente se dio en el momento que tenía que ser porque ese día como que todos estábamos conectados, especialmente con los directores. Fueron fundamentales las indicaciones que me dieron, la charla con el productor Manuel Peñalosa, entonces, fluyó de la mejor manera y ¡aquí estoy!".

A pesar de todo el éxito, Arelys Henao no se olvida de sus seres queridos, quienes son lo más importante para ella, ni de la lucha que ha llevado adelante para defender y empoderar a las mujeres.