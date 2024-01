Los hermanos Urrego hacen un recuento de lo sucedido en Arelys Henao, canto para no llorar

Freddy y Jairo Ordoñez, hermanos en la vida real, llevaron sus lazos de sangre a la pantalla chica, pues los dos actúan en Arelys Henao, tanto en la primera, como en la segunda entrega de la historia que cuenta todo lo vivido por la cantante de música popular.

Y es que, quién no recuerda a los hermanos Urrego, fieles acompañantes de la protagonista, quienes siempre han sido incondicionales con ella. Ahora, los actores hablan en exclusiva para Caracoltv.com y recuerdan varios detalles sobre las historias de sus personajes y cuál será su futuro.

Los hermanos Ordoñez aseguran que ser parte de esta producción interpretando a Benancio y Baltazar fue maravilloso, todo un éxito para sus carreras. Además, han tenido la oportunidad de hacer crecer las personalidades y detalles al construir sus personajes, lo que los llena de orgullo.

Algo que no los fieles seguidores de la serie no podrán olvidar es que los dos músicos se enamoraron de Clara Inés Ríos, interpretada por Victoria Ortiz, y mejor amiga de la protagonista. Aunque pelean por ella en diferentes oportunidades, al final, ninguno de los dos logra conquistar su corazón y quedarse junto a la joven.

Por otro lado, recuerdan que, a lo largo de Arelys Henao, canto para no llorar, pasa de todo; desde lo sucedido en su infancia, cuando conoce a su esposo Wilfredo, se casan y tienen hijos, pero la única constante durante el tiempo es la presencia de los hermanos Urrego en la vida de la paisa.

Sobre cada uno de sus personajes, Benancio recordó que tenía esposa y dos sucursales, además, confesó que eso no cambiará. Mientras que Baltazar invitó a los televidentes a ver la producción, pues en esta ocasión su caracterización lleva un mensaje de reflexión.

Tras pronunciar estas palabras, el actor que interpreta a Benancio le asegura que él también tiene un gran mensaje para la historia, “la reflexión es que, haga lo que haga, no se deje pescar, tonto”, comentó entre risas.

