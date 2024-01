¿Estás listo? Catalina Polo y Nelson Camayo te dicen qué necesitas para ver Arelys Henao

Una de las producciones más esperadas por los colombianos para 2024 es Arelys Henao, aún queda mucho por cantar; pues la primera temporada que retrató la vida de 'La Reina de la Música Popular' fue todo un éxito y ahora se contará con la presencia de nuevos actores, como Catalina Polo y Nelson Camayo.

Ellos dos nos cuentan, en entrevista exclusiva con Caracoltv.com, qué es eso que los fanáticos de esta gran artista paisa deben tener listo para ver la continuación de su historia; pues estará llena de sorpresas.

La talentosa y joven actriz Catalina Polo no duda en mencionar en primer lugar que los fieles seguidores de Arelys Henao deben tener "una botella de guaro" y entrar en el "mood" de esta producción.

Nelson Camayo, a quien ya habíamos visto en otras producciones de Caracol Televisión, menciona que es crucial aprenderse las canciones de la mujer que inspiró esta bionovela. Varios de sus temas han sido un verdadero éxito y le han permitido a muchas mujeres sentirse empoderadas o representadas.

'Lo Pasado, Pisado', 'No Podemos Callar', 'Señor Prohibido', 'Amante y Amigo' y 'A Volar' no pueden faltar en la playlist de los televidentes y aún tienen tiempo para aprenderse las letras de estos himnos del 'despecho'.

Por último, Polo dice que para completar el Starter Pack para ver Arelys Henao, aún queda mucho por cantar, los colombianos deben conectarse con cada episodio por Caracol Televisión en familia; ya que muchas personas podrán sentirse identificadas. Además, es innegable que muchos niños son fanáticos de la paisa y quieren saber más de su vida.

Por último, solo queda disfrutar. En esta segunda entrega llegará una Arelys más madura que afrontará todo tipo de dificultades y batallará por mantener a sus seres queridos cerca.

No te pierdas el gran estreno de Arelys Henao, aún queda mucho por cantar , la segunda entrega de esta producción el próximo martes 9 de enero de 2024 en Caracol Televisión.

Verónica Orozco, Santiago Alarcón, Luis Eduardo Motoa, Victoria Ortiz, Sebastián Giraldo, Daniel Mira, Jairo Ordoñez, Freddy Ordoñez, Nelson Camayo, Linda Lucía Callejas, Héctor García, Julián Caicedo, Catalina Polo y muchos personajes más estarán en Arelys Henao, aún queda mucho por cantar.