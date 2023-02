Premios Grammy 2023: Estos son los artistas peor vestidos de toda la alfombra roja

Los Premios Grammy 2023 tuvieron su celebración el 5 de febrero, en la cual se reunieron a los mejores artistas de la industria de la música, para vivir una noche llena de presentaciones de alto nivel y premiar a las mejores producciones y grabaciones musicales del momento.

Los seguidores de los artistas favoritos durante esta ceremonia de la Academia de Grabación se encargaron de alabar y hacer conocer quienes consideraban que eran los mejores vestidos, pero también detallaron cuales fueron los que no estuvieron del todo bien, según diversas opiniones en las diferentes redes sociales.

Shania Twain

Los internautas en Twitter hablaron sobre el traje de la cantante de country, que constaba de dos piezas blancas con lunares que eran lentejuelas negras alrededor del pantalón, chaqueta y sombrero. Sus fanáticos la compararon con la villana de 100 dálmatas 'Cruella de Vil'.

Shania Twain en los premios Grammy 2023. Foto: Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy

Blac Chyna

La modelo apareció con un vestido negro en forma de capucha y plumas del mismo color, utilizó también un maquillaje en tonos oscuros y un poco de brillo, que la hacían ver con un efecto de ojeras. Sus seguidores no entendieron el objetivo de su vestimenta.

Blac Chyna en los premios Grammy 2023. Foto: Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy

Bebe Rexha

La intérprete de 'In the name of love', que siempre ha sido conocida por sus increíbles atuendos en las galas, no fue bien rankeada por sus seguidores, quienes creen que se equivocó al elegir el vestido color rosa chicle, con un escote y una falda de sirena que no le favoreció mucho, aunque estaba siguiendo la tendencia que está de moda este año: Barbiecore.

Bebe Rexha en los premios Grammy 2023. Foto: Neilson Barnard/Getty Images for The Recording Academy

El dúo Domi y JD Beck

La pareja escogió sus atuendos de una forma que parecía que llevaran un look totalmente urbano, con estampados de flores y cuadros, algo que para los internautas no tenía mucho sentido y no los convenció.

Domi and JD Beck en los premios Grammys 2023. Foto: Lester Cohen/Getty Images for The Recording Academy

Alisha Gaddis

La actriz que hace parte del grupo 'Lucky Díaz And The Family Jam Band', optó por usar un vestido muy llamativo rodeado de flores multicolor, aunque son tendencia para esta primavera este tipo de trajes, los internautas creen que lo ha llevado al extremo con este diseño.

La actriz Alisha Gaddis en los premios Grammy 2023. Foto: Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy

No obstante, es cierto que la excentricidad y el lado original de cada artista se hicieron presentes en una noche tan importante para los artistas de la industria musical, en la que sus fanáticos aprovechan para dar su punto de vista y hacer tendencia a los mejores y peores vestidos de dicha ceremonia.