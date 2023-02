Premios Grammy 2023: Estos son artistas mejores vestidos de toda la alfombra roja

Los premios Grammy 2023 que se llevaron a cabo el pasado 5 de febrero estuvieron cargados de muchas emociones, pues no solo dejaron como grandes protagonistas a Harry Styles , Beyoncé , Bad Bunny y la película de disney inspirada en Colombia, ' Encanto ', sino que también permitió que muchos usuarios de Internet elogiaran los atuendos de las estrellas de Hollywood. Conoce en esta nota quiénes fueron los artistas mejores vestidos:



Beyoncé

La intérprete de 'Cuff it' destacó en medio de la ceremonia por ganar el título de la artista con más galardones en la historia de los premios, pero también por su increíble vestido. Con un strapless rosado en la parte superior, una falda en color metalizado y unos guantes largos negros, la diva se robó las miradas de sus colegas y también de los internautas.

Beyoncé en los premios Grammy 2023. Foto: Michael Kovac/Getty Images for The Recording A

Taylor Swift

La cantante de 'I knew you were trouble' lució un conjunto azul eléctrico que destacó mucho más su color de piel. Además, optó, como de costumbre, por un labial rojo y cabello recogido, lo que fue catalogado por los expertos como un verdadero acierto, pues la hizo ver elegante y preparada para el evento.

Taylor Swift en los premios Grammy 2023. Foto: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording A

Harry Styles

El intérprete de 'As it was' llamó particularmente la atención por su enterizo, pues dejó al descubierto un poco la zona de la clavícula, pero también se robó la atención por los cuadros de colores verde, rosado, amarillo, azul y plateado. Aunque posteriormente se cambió para hacer su intervención musical, este atuendo fue calificado por muchos como divertido.

Harry Styles en los premios Grammy. Foto: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording A

Jennifer López

'La Diva del Bronx' asistió a los premios en compañía de su esposo Ben Affleck y lució un hermoso vestido azul oscuro; sin embargo, lo que elevó el outfit fue el hecho de que llevaba unos boleros en la cola y unos flecos en la parte superior de la prenda que la hicieron ver con mucho estilo.

Jennifer López en los premios Grammy 2023. Foto: Phillip Faraone/Getty Images for The Recording A

Adele

Una de las estrellas de la noche sin lugar a dudas fue Adele, pues lució vestido rojo oscuro con capas en la parte del escote que la hicieron lucir fresca y moderna. Su apuesta visual hizo que resaltara su color de piel y su peinado, pues optó por llevar ondas en su cabello rubio.

Adele en los premios Grammy 2023. Foto: Alberto E. Rodriguez/Getty Images for The Recording A

Lizzo

La intérprete de 'About damn time' resaltó gracias a un vestido naranja, pues además de ser ceñido al cuerpo llevaba una capa con flores bordadas que causaron sensación en la alfobra roja. A pesar de que fue una apuesta arriesgada, se llevó los comentarios positivos de los expertos.

Lizzo en los premios Grammy 2023. Foto: Amy Sussman/Getty Images

Anitta

La cantante brasilera recordada por su éxito 'Envolver', como de costumbre, lució muy sensual. Con un vestido negro bordado, escote en forma de corazón y maquillaje oscuro se convirtió en una de las latinas mejores vestidas de todo el evento.

Anitta en los premios Grammy 2023. Foto: Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording A