¿Los recuerdas? Top 4 de los trajes más polémicos y extravagantes que Lady Gaga ha usado

Desde que inició su carrera artística en Hollywood, Lady Gaga se posicionó como uno de los íconos musicales más prometedores de los últimos tiempos, pues su talento para el canto, el baile y su arriesgada personalidad para la moda la hicieron destacar entre otras celebridades. Conoce en esta nota cuáles han sido los trajes más polémicos que ha usado.

Vestido de carne

Este atuendo encabeza la lista porque es el que más críticas sigue recibiendo hasta el sol de hoy. La intérprete de 'Born This Way' lo lució en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards de 2010. Fue diseñado por Franc Fernández y estilizado por Nicola Formichetti, quienes se encargaron de usar como elemento principal carne de ternera real, lo que generó polémica en sectores como los defensores de los animales.

Mira también: Lady Gaga confirma que actuará en la secuela musical de 'Joker'

La vez que Lady Gaga usó un vestido de carne. Foto: Frederick M. Brown/Getty Images

Publicidad

Cinta amarilla en el cuerpo

En el 2009, la artista lanzó una colaboración junto a Beyoncé titulada 'Telephone'. Pese a que la unión de estas dos grandes llamaba la atención de los amantes del género por su sola presencia, el hecho de lucir atuendos atrevidos y extravagantes fue motivo de múltiples comentarios. Quizás el look que más destacó fue en el que Gaga lucía una cinta amarilla en el cuerpo, como si se tratara de un diminuto vestido de baño.

Te puede interesar: Lady Gaga recupera sanos y salvos los dos perros que le robaron

Vestida de estrella

En el 2014, la estrella ofreció un concierto en Paris; sin embargo, lo que verdaderamente causó sensación fue que luego visitó un establecimiento nocturno conocido como Club VIp Room vestida con un enorme y llamativo atuendo, con el que parecía una viajera intergaláctica. Este diseño fue creado por Jack Irving, quien decidió agregarle al rededor de 20 picos en toda la composición.

Lady Gaga se vistió de estrella en París.

Foto: GettyImages.

Vestida de Yeti

Durante su paso por Nueva York para la celebración de su cumpleaños en 2014, la intérprete de 'Alejandro' arribó a un club nocturno vestida con un traje blanco que la cubría de pies a cabeza, pero que dejaba al descubierto únicamente sus brazos. El look dividió tantas opiniones que actualmente se le conoce como 'El vestido de Yeti'.

No te pierdas: Lady Gaga lanzará una reedición de 'Born This Way' por su décimo aniversario