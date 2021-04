Kika Vargas, la primera diseñadora colombiana en ser semifinalista en los Premios Louis Vuitton

Con el propósito de dar a conocer nuevas promesas de la moda a nivel mundial, la multinacional francesa LVMH, que es dueña de 76 marcas dentro de las que se encuentra Louis Vuitton, Loewe y Christian Dios; hace anualmente un concurso titulado 'LVMH Prize', para visibilizar talentos en potencia de la industria.

Hace pocos días, el comité organizador hizo públicos los resultados parciales de la competencia. De 1.900 aspirantes, escogieron a 20 semifinalistas que demostrarán el próximo domingo 11 de abril sus habilidades artísticas a través de un evento virtual en el que, además, tendrán que compartir con los jurados los contenidos que regularmente publican en sus redes sociales y páginas web.

Lo que más llamó la atención de los internautas no fue precisamente el grado de creatividad que desbordan cada uno de los participantes, sino la nacionalidad de una de ellas. Se trata de Kika Vargas, quien se convierte en la primera diseñadora de modas de Colombia en alcanzar este reconocimiento, motivando a más personas a seguir sus sueños en la industria.

Vargas, se dedica desde hace 10 años a trabajar en la moda tanto nacional como internacional, ya que estudió Fine Arts en The School of the Art Institute de Chicago, Estados Unidos y después Fashion Desing en el Instituto Marangoni de Milán, Italia, escuelas que le permitieron sentar las bases de su futuro profesional. Posteriormente, se motivó en el 2011 a lanzar su propia marca de ropa, que ha ganado una gran acogida en ciudades como Bogotá, Nueva York, París, Tokio, Milán y Madrid.

Con más de 52 mil seguidores en su cuenta de Instagram, la mujer constantemente está compartiendo contenido relacionado con su compañía, de manera que publica los proyectos que tiene entre manos como es el caso de las nuevas colecciones, noticias sobre su progreso en la industria y unas increíbles fotografías que dejan al descubierto su gran potencial.

"Somos más de 70 mujeres cabeza de familia que hacemos este sueño realidad. Juntos lograremos más empleo, más oportunidad, más talento", comentó Vargas, añadiendo que "a través de la educación, la sostenibilidad y la creatividad podremos darle las herramientas necesarias a las nuevas generaciones y a las personas menos privilegiadas".