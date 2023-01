Doja Cat se cubrió con 30 mil cristales y generó impacto en la Semana de la Alta Costura

Con cristales Swarovski de pies a cabeza, Doja Cat se presentó al último desfile de Schiaparelli en la Semana de la Alta Costura con un atuendo que no solamente se llevó la mirada de todos los presentes, sino que además sorprendió por el gran trabajo que hubo detrás, el cual era bastante notorio.

El atuendo de la cantante era totalmente rojo, pues no solamente sus prendas tenían este color, ya que utilizó pintura corporal para que su piel hiciera parte de todo este arriesgado look, siendo un complemento ideal para verse cubierta por la pedrería.

El encargado de diseñar su vestido fue Daniel Roseberry, quien lo hizo a la medida, y la maquilladora detrás fue Pat McGrath, quien durante más de cinco horas, en compañía de su equipo, se dedicó a pegar los 30 mil cristales que portó Doja Cat.

Cabe destacar que la cantante lució un look que encajó perfecto con la temática del evento al que estaba asistiendo, ya que el desfile Couture Primavera-Verano 2023 de Schiaparelli estaba inspirado en la 'Divina comedia' de Dante Alighieri, específicamente en el infierno y sus nueve círculos.

Definitivamente, Doja Cat tenía un aspecto infernal, con el que se convirtió en tendencia en las redes sociales, pues los amantes de la moda no pudieron evitar comentar sobre su presencia en el desfile algunos lo vieron como un total acierto, mientras que otros quedaron impactados de forma negativa: "Doja Cat me da miedo", "A veces no entiendo la moda de Doja Cat", "Cada vez que veo el look de Doja Cat pienso en como hizo después para sacarse todo eso 🤣", "Doja Cat en realidad está cambiando el mundo".

Lo de la pintura corporal no es algo nuevo para esta importante marca de lujo, ya que en su última campaña han implementado el uso de esta para sus modelos con la intención de hacer destacar, principalmente, sus joyas.

This picture of Doja Cat in Schiaparelli Couture. pic.twitter.com/35YxKbpnCv — Kea (@jacquemusx) January 23, 2023

1 of 3 Doja Cat en la Semana de la Alta Costura Foto: Getty Images 2 of 3 Doja Cat en la Semana de la Alta Costura Foto: Getty Images 3 of 3 Doja Cat en la Semana de la Alta Costura Foto: Getty Images