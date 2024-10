Yina Calderón tiene planes de convertirse en madre: Así cumpliría su sueño

Fuera de las polémicas, Yina Calderón respondió a una de las preguntas hechas por sus seguidores en redes sociales, gracias a quien aseguró que tiene planeado quedar embarazada y dio detalles de lo que sucedería.

Yina Calderón quiere tener un bebé

La creadora de contenido confesó por medio de un video que el ser madre se ha convertido en uno de sus objetivos, ya que se siente preocupada por el hecho de que está por cumplir 33 años y no quisiera dejar pasar mucho tiempo para estar en gestación.

"Yo he estado pensando y yo creo que para el otro año tengo un hijo por inseminación, de la misma manera como la tuvo Epa Colombia", mencionó Yina Calderón, quien se mostró muy segura de su elección.

Al sospechar la ola de críticas que sus declaraciones van a causar, la empresaria dejó en claro: "son decisiones que ustedes a veces no entienden y se preguntan por qué si me gustan los hombres, pero no he encontrado un man que yo te diga 'lo quiero para papá de mi hijo' o que me parezca un ejemplo".

Yina Calderón se despachó en contra de Jessi Uribe

Parece que esta afirmación no le gustó a la mujer, por eso hizo una serie de historias en las que volvió a hablar sobre el cantante de música popular y le dejó claro que, si ella cae con sus palabras, él también lo hará.

“Jessi Uribe dijo que yo era un demonio y yo les digo, si yo soy un demonio, él es un fracasado”, explicó la joven durante su discurso y agregó: “no volvió a pegar ni un solo tema” adicionalmente, retó a los internautas a decir cuál de sus recientes composiciones ha funcionado.

Nadie se salvó de respuesta de Yina y por eso incluso mencionó a la esposa del artista, Paola Jara, recordando los rumores de una presunta infidelidad por parte de los dos a Sandra Barrios, aunque ellos ya han negado esto en varias ocasiones.

Ella también le reclamó por estas acciones y continuó: “no vamos a hablar de ese tipo que es un frustrado”, mientras que dio a entender que, por las palabras del bumangués nada cambiará en su vida.