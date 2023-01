Priyanka Chopra habló sobre la decisión de alquilar un vientre y las complicaciones de su hija

Priyanka Chopra y Nick Jonas son una de las parejas más adorables del mundo de la farándula. Su matrimonio fue el 1 de diciembre de 2018, donde en medio de una ceremonia hindú, dieron el 'Si' para siempre. En 2022 la hermosa pareja, recibió a su primer hija llamada Malti Marie Chopra Jonas. Aunque ellos aún no muestra el rostro de su bebé, sus seguidores no dudan en emocionarse cuando alguno de los dos publica una foto junto a Malti.

Priyanka fue portada de la revista Vogue para su edición de febrero, en la que se sinceró sobre los problemas que tuvo la bebé al nacer tres meses antes y cómo esto fue un momento angustiante para la actriz y el cantante.

"Estaba en el quirófano cuando ella salió, era tan pequeña, más pequeña que mi mano, vi lo que hacen las enfermeras de cuidados intensivos, hacen la obra de Dios. Nick y yo estábamos parados allí mientras la entubaban, no sé cómo encontraron lo que necesitaban en su pequeño cuerpo para entubarla", relató Chopra en la entrevista.

La recién nacida tuvo que pasar varios meses en cuidados intensivos neonatales, por esa razón la pareja se trasladó diariamente al hospital de Los Ángeles, donde estuvieron tres meses junto a su hija.

La actriz de 40 años también se sinceró sobre la decisión de alquilar un vientre para poder tener a su hija: "No sabes por lo que he pasado y sólo porque no quiero hacer público mi historial médico o el de mi hija, no te da derecho a inventar las razones", dijo para la revista.

"Este fue un paso necesario, y estoy muy agradecida de estar en una posición en la que pude hacer esto. Nuestra madre sustituta fue muy generosa, amable, encantadora y divertida, y se encargó de este precioso regalo", concluyó Chopra.