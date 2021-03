En diminuta tanga, Luisa Fernanda W exhibe su cuerpo a cuatro meses del parto

Luego del nacimiento de Máximo el pasado 28 de octubre de 2020 a las 4:00 de la mañana en Medellín, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se han dedicado a compartir cada momento especial e importante del crecimiento de su primer hijo. Además, la influenciadora también ha hecho públicos los cambios que ha ido teniendo su cuerpo con el paso del tiempo, pues mostró su figura a cinco y diez días de haber dado a luz.

Recientemente, Luisa reapareció en su cuenta de Instagram con un carrusel que contiene candentes imágenes, ya que posó con diminuta tanta negra que no dejó mucho a la imaginación de sus seguidores, no obstante, lo hizo con el fin de revelar cómo luce su cuerpo cuatro meses después del parto.

"Buen día ☀️ desliza para ver mi cambio 😳 así voy 4 meses después de mi embarazo, me siento muy feliz, aún me falta más porque día a día me exijo más 💪🏻", escribió la paisa en el post.

Además de las sensuales fotografías, Luisa Fernanda W también agregó unas cuantas imágenes y videos del antes y después para evidenciar cómo su cuerpo ha ido adelgazando, hasta quedar muy tonificado y con el abdomen plano como se encuentra en la actualidad, exactamente cuatro meses después del nacimiento de Máximo.

Entre sus secretos para recuperar su figura, Luisa ha revelado que se debe a la buena alimentación y a sus rutinas de ejercicio, por lo que ha retado a sus seguidoras para que también lo hagan.