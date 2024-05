Yo Me Llamo Shakira se realizó una operación estética para parecerse más a la artista original

Sin duda alguna, Yo Me Llamo Shakira, de la edición 2023, se ganó el corazón de los colombianos tras su admirable participación en el concurso musical, en el cual llegó hasta la última etapa y fue aplaudida tanto por los televidentes, como por la artista original, quien en dos oportunidades expresó que había un gran parecido entre ellas y destacó su talento en el escenario.

Es por ello que esta imitadora no solo continuó con su personaje, sino que continúa con el objetivo de seguirlo mejorando y así ser cada vez más la copia exacta de la barranquillera, lo cual la llevó a pasar por el quirófano.

Operación de Yo Me Llamo Shakira 2023

Por medio de sus historias en Instagram, la exfinalista del programa se mostró bastante feliz por los resultados que obtuvo tras una intervención en su abdomen con el objetivo de tener una figura más parecida a la intérprete de 'Telepatía', quien se caracteriza por sus curvas y el ser tan tonificada, principalmente en esta zona.

"No puedo estar más feliz con el proceso", fue lo que escribió Yo Me Llamo Shakira en un video en el que mostraba la faja que debe utilizar, la cual va desde la parte inferior de su busto hasta sus piernas.

Asimismo, esta exparticipante se mostró bastante radiante y sonriente, para luego dejar ver cómo su figura está más moldeada, lo que le ha brindado más seguridad con su imagen y que se la dará en los escenarios también.

Quién es Yo Me Llamo Shakira 2023

La doble de la artista barranquillera se llama Andrea Correa y tiene 24 años. Es oriunda de Chile y durante su participación en el concurso musical logró recolectar 53 millones de pesos. Actualmente está radicada en Colombia.

Qué hacía Andrea Correa antes de Yo Me Llamo 2023

En una entrevista exclusiva tras la final del programa, la imitadora de la artista mencionó lo que hacía antes de llegar a este importante escenario: "me dedicaba a hacer eventos como Shakira, no tanto tiempo, pero sí los hacía solamente en mi país Chile".

Si de la construcción de su personaje se trata, esta finalista del Templo de la imitación explicó que: "llevo imitando a Shakira hace tres años y medio, más o menos. Desde pequeña sentí mucha admiración, viendo sus videos, escuchándola y observándola bailar, es una mujer completa y digna de admirar. Desde la época del 'Waka, Waka' empecé a percibir unas ganas extrañas de querer sacar su voz y sus bailes, siendo todo muy natural". Cabe destacar que la canción 'Que me quedes tú' fue aquella con la cual notó un avance en su personaje por primera vez.

No todo fue sencillo ni color de rosa para esta miembro de la novena temporada de Yo Me Llamo, pues tuvo que dejar de lado muchas cosas para cumplir este sueño: "arriesgué toda mi vida, la cual tenía realizada, mi trabajo, mis amigos, mi familia, las costumbres. Esto representó atreverme a empezar de cero".