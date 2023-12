Yina Calderón se disfrazó del Grinch para recibir Navidad: lluvia de críticas por diminuto traje

Inició diciembre y con ello la alegría que solo este mes puede traer para cerrar por todo lo alto este 2023, por lo cual desde ya los famosos se pusieron en modo navideño para celebrar con sus seguidores. Una de ellas fue Yina Calderón , quien decidió disfrazarse del Grinch para marcar la llegada de los últimos días del año.

Y es que la DJ tiene claro que no puede quedarse por fuera de ninguna tendencia ni hecho importante, dado que esto se convierte en su momento para brillar en las redes sociales y llamar la atención de sus seguidores, quienes son conscientes que todo se puede esperar con ella, ya que no tiene temor del qué dirán y siempre está dispuesta a hacer lo que sea necesario para mantenerse vigente.

El disfraz del Grinch que utilizó Yina Calderón causó revuelo y causó una lluvia de críticas por la manera en la que ella se veía, especialmente por las prendas utilizadas, y el baile por el cual hasta juzgaron sus prótesis.

"Se ve mejor así que al natural", "El disfraz la hace ver más decente", "Hasta ahí el Grinch fue mi personaje favorito, acabó con mi infancia feliz", "Al menos de cara sí se parece", "Sin disfraz se ve igual", "Yina para estas navidades que Dios te bendiga y te guarde y que también se le olvide donde para ver si descansamos de ti por siempre", "Yina sí que sabe cómo despertar y alborotar las redes", "Hermosa fiona", fueron algunos de los duros comentados hechos por usuarios en redes sociales.

En el video Yina Calderón está totalmente de verde, pues tiene peluca, una especie de barba, pelos en los dedos y cejas bastante pobladas, todo esto del mismo color. A su vez, tiene un diminuto traje rojo, cuyo propósito es tapar sus zonas íntimas, el cual en la parte del busto tiene dos arboles de Navidad.

Además de su cuerpo, otro de los detalles que llamó la atención de quienes vieron este video que se hizo viral fue el maquillaje que tenía la creadora de contenido, dado a su nivel de detalle y perfección.

Sin embargo, el baile de Yina Calderón fue el encargado de aumentar el alboroto en las redes sociales, puesto que consideraron que fue vulgar, ya que en repetidas ocasiones se tocó el busto, motivo por el cual afirmaron que sus prótesis estaban mal puestas.