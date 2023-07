Andrea Valdiri le agradeció a Yina Calderón por haberla "humillado" y la DJ de guaracha le respondió

La reconocida bailarina e influenciadora Andrea Valdiri se robó la atención de los usuarios de Internet al tomarse las historias de su cuenta oficial de Instagram para agradecerle públicamente a Yina Calderón por haberla criticado por su aspecto físico y por "humillarla" en frente de los usuarios de Internet. Ante las polémicas declaraciones, la DJ de guaracha decidió responderle, causando así múltiples reacciones por parte de sus respectivos seguidores.

El hecho se presentó justo cuando la también esposa de Felipe Saruma anunció que lanzará una herramienta para tener un estilo de vida más saludable, pues contiene grabaciones hechas por ella misma que reunirán varios elementos para trabajar en la salud y apariencia del cuerpo.

"Yo siento que cuando a ti te hacen alguna crítica en tu vida, te dicen algún comentario feo, te humillan delante de las personas, yo siento que uno debe sacar el lado positivo a ese tipo de comentarios; por ejemplo, hoy quiero darle las gracias a Yina y les voy a explicar por qué, porque cuando me tiraba, me decía que no era el bombón asesino, que ya estaba gorda y todos los meses me daba y no me soltaba, yo dije okey, voy a hacer algo y es que así como yo quiero cambiar, también puedo ayudar a muchas mujeres a que lo hagan", expresó.

'La Valdri' explicó que tuvo un cambio físico drástico porque decidió tomar acción al respecto, pues se dio cuenta de que la retención de líquidos le estaba jugando una mala pasada, así como también la inadecuada alimentación o el hecho de tomarse pastillas "que no eran".



¿Qué respondió Yina Calderón?

Al ver escuchar las declaraciones de Valdiri, la DJ decidió enviarle un contundente mensaje en donde afirma que los cambios deben hacerse para bienestar propio y no por centrarse en las opiniones que otras personas tengan al respecto.

"Me encanta que lo que yo diga sirva de motivación para que muchas de ustedes emprendan proyectos, se quieren ver más lindas. Claro que uno en la vida no debe pararle tantas bolas a lo que dicen los demás si uno se siente bien con uno mismo. Uno debe cambiar por uno, no porque la otra me atacó", finalizó.