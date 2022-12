Yeferson Cossio tuvo un accidente y manifestó su disgusto por la forma de conducir en Qatar

El creador de contenido colombiano, Yeferson Cossio ha estado activo en sus redes sociales compartiendo con sus 10 millones de seguidores la experiencia como visitante en el Mundial de Qatar 2022. En su paso por Doha se le ha visto acompañado también de otros influencers como La Liendra y el español Danibet.

A propósito de este viaje, el influencer compartió con sus seguidores un hecho que dejó preocupado a más de uno, pues según comentó en sus historias de Instagram, a las afueras del hotel en el que se está hospedando, un carro lo atropelló y el impacto del auto le provocó una caída seguido de un fuerte golpe en su cabeza.

"Bueno, ayer venía cruzando la calle, me separé de los muchachos, venía cruzando la calle porque me quedé comiendo un sanduchito y apenas la iba cruzando, literal el carro pummm me levantó pero estaba frenando ya al menos, entonces, apenas frenó me dio el golpe y caí de cabeza porque en una mano tenía el sanduche y en otra el celular ahí todo distraído, también admito que fue culpa mía".

Cossio contó también que estuvo a punto de golpear a la persona que iba conduciendo el automóvil en un impulso que tuvo por el mal genio, sin embargo, no pasó a mayores la situación. Agregó que recibió auxilio y atención por parte del personal en el hotel.

"Yo he viajado bastante, conozco muchas culturas y en ninguna me había tocado una en que manejaran tan mal carro, en todos lo carros que nos hemos montado el man ha estado a punto de chocarse. Aquí no saben, al menos todos los que nos han tocado": comentó sobre lo sucedido.

