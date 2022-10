Yeferson Cossio le respondió a la mamá de Yina Calderón por acusarlo de consumir drogas

Días atrás la influenciadora Yina Calderón compartió con sus seguidores un vídeo en el que aparece Merly Ome, su madre, comentando sobre algunos creadores de contenido colombianos, entre ellos Yeferson Cossio .

El también empresario se encuentra viviendo desde hace unas semanas en Japón. Cossio comparte con sus seguidores las experiencias que vive a diario en el país asiático, entre ellas, un gran susto que se llevó por comer pez globo, relató que tuvo que ser atendido por urgencias.

Ahora, Cossio le respondió de manera contundente a la mamá de la empresaria huilense, por comentarios acerca de él y los problemas de adicción que tuvo en el pasado. Las dos mujeres arrancaron opinando sobre distintos creadores, de esta manera la mamá de Calderón dio su opinión de Cossio.

"Dicen que ayuda mucho a la gente pobre, que da muchos regalos, pero no me gusta algo de él, que dizque consume muchas drogas en las fiestas. Usted no se me va a juntar con él", puntualizó la mujer en vídeo que se ha hecho viral en cuestión de horas.

Fue tanta la difusión del clip que Yeferson Cossio terminó viendo el vídeo e inmediatamente le respondió a Yina y a su mamá por medio de un comentario en su cuenta de Instagram. El paisa aceptó que tuvo problemas de adicción, pero que se encuentra trabajando en ello.

"Desafortunadamente, tuve problemas de adicción, no solo en las fiestas, sino en todas partes, pero felizmente llevo más de un mes limpio", indicó Cossio; sin embargo, esto no terminó ahí, pues el youtuber decidió responder a un comentario más y dejarle claro a la mamá de Yina algunas cosas.

“Ahora, esa parte de ‘usted no se me vaya a juntar con él', nunca se me ha pasado por la cabeza, nunca he tenido tantas drogas en mi organismo como para juntarme con su hija”, recalcó Cossio, dejando claro el poco interés que le genera tener algún vínculo con Calderón y su familia.