Yailin 'La Más Viral' lanzó una canción y los internautas creen que hace referencia a Karol G

Yailin 'La Más Viral' estrenó su último sencillo, 'Chikillo', el 22 de febrero junto a 'Menor Queen', y cuyo título que tendría que ver con una palabra que se usa frecuentemente en República Dominicana. Como es común en todas las acciones de la cantante, causó gran controversia.

Los seguidores de la artista han hecho varias especulaciones y teorías alrededor de la canción, empezando por la parte en que la expareja de Anuel AA aparece con un enterizo color rojo donde se puede ver su vientre de embarazada.

En medio de eso, aparece un coche de bebé, y al momento de voltearlo aparecen muchos de billetes, por lo que muchos usuarios aseguran que haría referencia a la manutención que tendrá que pasarle Anuel AA una vez nazca su hijo o hija.

Otros de los momentos que también causó sorpresa es cuando aparece en el vídeo 'Menor Queen' con un vestido de color rojo y una peluca del mismo tono, algo que dicen que podría ser por el abello que usa actualmente la intérprete de 'Provenza', Karol G.

Muchas de las quejas de los internautas es el tipo de letra de 'Chikilio', dado que no muchos entienden lo que trata de decir la canción: "Juro que no entiendo su idioma, o sea, no entiendo nada de lo que dicen", "Yailin como que solo saca música para República Dominicana, no piensa que hay más países en el mundo, no entiendo nada de lo que canta", escribieron en las redes sociales.

El cantante Anuel AA por medio de un en vivo, se volvió tendencia al anunciar que él y la dominicana, con la cual está esperando su hija, decidieron poner punto final a su relación por diversas circunstancias, pero no entró mucho en detalles.

"Estoy esperando a mi hija, estoy súper feliz, Yailin y yo ya no estamos juntos por cosas de la vida. Triste que está embarazada y podíamos tener una familia bajo el mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos", confesó el intérprete de 'La Llevo Al Cielo'.

Aunque Yailin 'La Más Viral' no se ha pronunciado sobre el tema, ni mucho menos de cómo van a manejar todo cuando nazca su bebé que llamarán Cayetana, Anuel AA si reveló que no tiene intenciones de hablar nuevamente del tema, ni nada que tenga que ver con su vida personal.