Westcol hizo comentarios homofóbicos y Aida Merlano respondió hablando sobre su bisexualidad

Westcol se ha convertido en uno de los creadores de contenido digital más famosos en Colombia, luego de la gran fama que obtuvo en la plataforma Twitch. No todo ha ido tan bien para él, debido a la cantidad de polémicas que genera por su manera de expresarse respecto a algunos temas.

El joven se volvió de nuevo viral por un comentario refiriéndose a que si una persona homosexual se acercaba a él, actuaria de una manera bastante agresiva. Lo ocurrido llegó a oídos de su exnovia Aida Merlano que le contestó de una manera bastante contundente.

Por medio de un video en su cuenta personal de Instagram, Aida dio una reflexión sobre lo que pensaba al respecto: "Últimamente se han viralizado unos clips homofóbicos por parte de algunos creadores de contenido... Unos desde la tontería y otros desde la religión”.

"Para mí más importante que salir a responderles, me pareció necesario hablarles a las personas que al día de hoy todavía permiten que estos comentarios de rechazo los definan", expresó Merlano.

Aprovechó para contar desde su perspectiva cómo fue salir del closet y enfrentarse a un mundo que todavía piensa muy diferente: "Yo hace 3 años tuve la valentía de salir públicamente a decir que aunque mi interés romántico estaba en los hombres, también me atraían las mujeres". Dicha confesión hizo que estuviera medicada durante seis meses por depresión.

Mencionó lo que piensa sobre las personas que deben pasar por este triste momento cuando son rechazadas: "Públicamente siempre he exhibido a mis parejas hombres, no me quiero imaginar el dolor tan grande que viven las personas que tienen que enfrentarse al mundo porque decidieron amar a alguien de su mismo género".

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar, donde le agradecieron por hablar sobre el tema y la apoyaron: "Todos merecemos permitirnos ser", "Simplemente majestuoso mensaje, gracias", "No pudiste decirlo mejor, increíbles palabras", fueron varios de los mensajes que escribieron los internautas. Sin embargo, varias personas también comentaron que el video debía ser por los comentarios de su exnovio Westcol.

Westcol se pronunció ante los rumores, afirmando que todo había salido de contexto: "Hay un titular que no me gusta para nada, que dice que yo voy a fulminar a una persona que entre a mi casa y esta persona es gay... Me están criticando por todos lados y cuando veo el clip, me siento triste".

"Porque sí se ve feo lo que está saliendo de mi boca... Pero, hay que decir que eso está totalmente fuera de contexto por donde sea que lo veas”, concluyó el streamer.

