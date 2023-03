Priyanka Chopra confesó las razones por la cuales abandonó su carrera artística en Bollywood

Priyanka Chopra habló en el podcast 'Armchair Expert' dirigido por Dax Shepard y Monica Padman, sobre cómo llegó a sentirse mal mientras trabajó en en la industria de Bollywood por varios motivos incómodos, razones por las que decidió mudarse para posicionarse en Estados Unidos.

El poderoso cine indio provocó revuelo entre varias celebridades del país asiático, con acusaciones sobre las normas que se rigen la industria, por lo tanto, esta fue una de las principales causas para que Priyanka aceptara iniciar en la industria de Hollywood.

Te puede interesar: Priyanka Chopra habló sobre la decisión de alquilar un vientre y las complicaciones de su hija

Chopra comentó sobre sus sentimientos al ser excluida de varias producciones, y cómo llegó al punto en el que preferían no hacerle ni siquiera un casting:"Estaba siendo arrinconada en Bollywood... Había gente que no me elegía, tenía problemas con las personas, no soy buena jugando ese juego".

Luego de pasar por esta situación decidió tomarse un descanso y fue cuando le llegó la oportunidad de emprender por el lado musical, así que, firmó un contrato con Interscope Records como cantante a principios de la década de 2010. Priyanka trabajó con artistas como Pitbull y Will.i.Am, pero tiempo después, se dio cuenta que realmente amaba la actuación.

Publicidad

Después de dejar atrás el canto volvió a intentar con los castings, pero en esa oportunidad para series estadounidenses, y fue así como consiguió su primer papel en 'Quantico' donde le dio vida a una recluta del FBI, llamada Alex Parrish, donde duró las tres temporadas de la serie entre 2015 y 2018.

Conoce más: Tras 100 días en cuidados intensivos, Nick Jonas y Priyanka Chopra presentaron a su hija

Con su carrera se logró consolidar en Hollywood, y ha hecho parte de importantes películas como: 'Baywatch' y 'Las resurrecciones de Matrix'. En medio de la polémica que se generó a raíz de sus declaraciones respecto al medio en Bollywood, salió en defensa de Priyanka, la también actriz india Kangana Ranaut.

Kangana mencionó la forma en cómo quisieron destruir la carrera actoral de su amiga: "Esto es lo que Priyanka Chopra tiene que decir sobre Bollywood, la gente la atacó, la acosó y la expulsó de la industria del cine, una mujer hecha a sí misma se vio obligada a abandonar la India" .

Publicidad

Anjula Acharia, representante de Chopra expresó como un director Indio la acosó al punto de querer sacarla de su país: "Se esforzó al máximo para acosarla hasta el punto en que tuvo que irse de la India... Es innegable y demostramos que todos estaban equivocados, sabía que sería una estrella mundial la primera vez que la vi en la televisión".