"Vivimos en una sociedad gerontofóbica": Margarita Rosa De Francisco sobre las críticas a su edad

En repetidas ocasiones Margarita Rosa De Francisco ha demostrado ser una mujer, además de talentosa, leal a lo que piensa. Recientemente, la actriz causó revuelo en las plataformas digitales tras publicar una serie de tweets en respuesta a la también artista Amparo Grisales , quien la había tildado de "incoherente".

Inicialmente, 'La Mencha ' aseguró que respecto a la crítica no tiene mucho que añadir, excepto que le tiene un gran cariño a la exjurado de 'Yo Me Llamo'; sin embargo, lo que verdaderamente conmocionó a los usuarios fue el duro llamado que hizo para que dejen de utilizar la edad de las mujeres como una herramienta para menospreciarlas, pues según asegura, eso no lo hacen con los hombres.

"También les pido que dejen de jodernos con que estamos viejas. A ningún hombre le dicen que 'está viejo' para insultarlo o menospreciarlo. Solo las mujeres cometemos el pecado de envejecer. A mí es lo mejor que me está pasado. Ser joven fue muy angustiante", comentó De Francisco en su cuenta de Twitter.

La publicación ya reúne más de 35 mil 'me gusta' y varias reacciones dentro de la que se destacan: "depende como envejezca. Usted ha envejecido amargada y eso es grave", "usted es lo más, lo demás importa un culo", "qué lindo pensamiento, así no es justo", "cuando yo paso y están jugando fútbol en la calle, los pelado dicen: ojo, dejen pasar el cucho", etc.

Después de percatarse que diferentes personas se sintieron identificadas con la publicación, incluidos los hombres, la actriz decidió hacer otro trino asegurando que a también es común escuchar comentarios malintencionados sobre la edad de los hombres, así que está de acuerdo con lo que proponen los demás usuarios.

"Que a los hombres también los insultan diciéndoles 'picha muerta' (para doña Ruth son unos viejos 'protásticos'). Bueno. Aceptado. Vivimos en una sociedad gerontofóbica", puntualizó.