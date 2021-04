Margarita Rosa de Francisco es blanco de críticas por tildar de "inmundo" a Dios

La reconocida presentadora colombiana Margarita Rosa de Francisco se vio involucrada en una polémica luego de que le respondiera contundentemente a una internauta que la atacó en las redes sociales, más específicamente en Twitter. A pesar de que la mujer no la etiquetó directamente, la artista vio el comentario en su perfil personal y aprovechó el momento para expresar lo que piensa de la máxima figura del catolicismo.

"Matador y Margarita Rosa igualitos con la cabeza destrozada por la droga. Sin valores. Blasfemos. Están poseídos por el demonio, por eso este mundo está como está. Aunque no crean hay un Dios que les cobrará factura", escribió la twittera; sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención de todos en las plataformas digitales fue la corta pero potente misiva con la que le respondió la celebridad.

"No creo en su Dios inmundo", comentó 'La Mencha', desatando un gran revuelo en Internet, sobre todo en la comunidad católica quienes aseguraron sentirse irrespetados por la manera en que se defendió, al mismo tiempo que afirmaron que existen otras formas de expresar las opiniones en donde el decoro juega un papel trascendental.

La publicación ya reúne más de 12 mil 'me gusta', casi 2 mil 'retweets' y varios comentarios dentro de los que se destacan: "¿Cuál es el Dios inmundo al que se refiere? ¡Respete la creencia de los demás si quiere que respeten su ideología!", "Margarita, estás en la inmunda con esa campaña", "el síndrome de abstinencia por opioides le dio por insultar las creencias de los demás", " qué lástima que no le conozcas, él es bello, no juzga, no cuestiona, no trata mal a nadie. ¡Solo ama!", entre otros mensajes.

Esta no es la primera vez que Margarita Rosa es protagonista de una polémica, debido a que constantemente está compartiendo con sus más de 2 millones de seguidores en Twitter algunos de sus pensamientos respecto a la situación política nacional y demás temas de interés colectivo.

Afortunadamente no creo en su dios inmundo. https://t.co/IMruiKpz6a — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) April 13, 2021