Valentina Lizcano le dio una lección a internauta que la criticó por usar filtros en sus fotos

Valentina Lizcano enamoró a sus seguidores con una fotografía en la que aparece al natural vistiendo un delicado bralette. La presentadora compartió la imagen en su cuenta de Instagram junto a un mensaje que promueve el amor propio. "Love YourSelf First", que en español traduce "ámate a ti mismo primero". Esta fue la frase que la entrenadora puso en en la descripción de su más reciente post, el cual superó los 18.000 me gusta y acumuló cientos de comentarios positivos.

Aunque recibió halagos por su innegable belleza y felicitaciones por el bebé que viene en camino, la actriz también fue blanco de críticas, pues un internauta manifestó estar inconforme con este tipo de fotos y no dudó en hacérselo saber. "Por favor, por favor ustedes de los medios ayuden a propagar cero filtros por nuestros hijos, por el futuro", fue el mensaje que el usuario de la red le envió a la caleña, quien se tomó el tiempo de responderle, según su criterio, cuál es la manera correcta de proteger a los niños y evitar que presenten problemas de autoestima.

A través de un extenso comentario, Valentina Lizcano se encargó de explicarle al usuario que todas las fotos tienen luz y además, los filtros surgieron antes que las redes sociales. Una vez dejó claro el asunto de los efectos, la coach se centró en las acciones que deben desplegar los padres para garantizar el bienestar de los pequeños. "Debemos estar más presentes en la vida emocional de nuestros hijos, educarnos nosotros en la importancia de la inteligencia emocional y afectiva y ahí si darles ejemplo a ellos", fue parte de su respuesta.

La cuenta de entretenimiento 'Rechismes' publicó la fotografía de la presentadora y algunos navegantes de la red expresaron allí su rechazo hacia el autor de la crítica, pues consideran que su reclamo carece de sentido, incluso, en el post original una internauta le aseguró al usuario inconforme que hay temas más trascendentales por los que debe preocuparse.