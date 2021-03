Tremendo golpe se llevó el esposo de Kimberly Reyes luego de que hicieran un reto para TikTok

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Kimberly Reyes compartió el momento exacto en el que golpeó fuertemente a su esposo Federico Severini , luego de que intentaran hacer, en repetidas ocasiones, un video bastante famoso en redes sociales, en especial en TikTok.

La idea era que la actriz saltara hacia atrás para que su pareja la recibiera sentada con los brazos mientras sonaba la reconocida canción 'Blow Your Mind' de Dua Lipa ; no obstante, el ejercicio no salió como ambos lo tenían planeado desde un comienzo y todo quedó registrado en una grabación que no dudaron en compartir en la plataforma.

En la primera historia que subió Reyes se observa el instante en el que la mujer se tira hacia atrás pero no alcanza a calcular bien la distancia y termina cayéndose. Lo que llamó la atención de los internautas fue el segundo intento, dado que la también influenciadora de belleza se lanzó muy fuerte y golpeó a su esposo en la cara.

En el video se alcanza a ver el momento en el que el hombre sale del espacio visual de la cámara mientras se tapa con ambas manos su rostro. Unos minutos después, Reyes subió otro clip en donde le preguntaba qué le había pasado, a lo que Severini respondió: "te lo juro que estuviste a punto de romperme la nariz".

Afortunadamente el choque no pasó a mayores y solo generó que ambos tuvieran un buen rato de pareja. Tiempo después, la blogger hizo público en su feed el divertido momento comentando: "vayan a mis historias para saber cómo sucedió esta triste historia. Lo siento".

La publicación ya reúne más de un millón de reproducciones y cerca de mil comentarios dentro de los que se destacan: "que totazo", "qué dolor", "ándale, le reiniciaste el windows, ares, icq y actualizaste siete apps", "hasta a mí me dolió", "pobrecito, casi lo dejas ñato", entre otros mensajes.