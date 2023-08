Tini Stoessel y Rodrigo De Paul anunciaron el fin de su noviazgo: "vivimos momentos muy lindos"

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se convirtieron en una de las parejas más envidiadas del mundo del entretenimiento durante los últimos meses, pues no dudaban en hacer demostraciones de cariño cada vez que tenían la oportunidad a través de redes sociales o en eventos públicos. Lo cierto es que el amor entre el deportista y la cantante pudo haberse acabado, pues recientemente confirmaron a través de sus cuentas oficiales de Twitter que habían puesto punto final a su relación.

"Quiero contarles que con Tini decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, fue el mensaje que escribió el futbolista en la plataforma. La intérprete de 'Cupido', por su parte, poco después posteó la misma descripción cambiando únicamente el nombre de su expareja.

Los rumores de ruptura iniciaron a finales de junio, cuando los usuarios de Internet se percataron de que las interacciones entre los famosos no eran tan frecuentes como antes; no obstante, se desconocen los motivos por los que tomaron esta radical decisión en sus vidas.

Las opiniones de los internautas estuvieron un poco divididas, pues mientras unos lamentaban la noticia, otros simplemente tomaron la situación con sentido del humor: "Esperemos que lo puedas superar. Hay que aclarar que esto no significa que tengamos que ponernos en contra del 7 de nuestra selección", "entonces los rumores eran ciertos", "*copiar y pegar*", "nunca había escuchado una ruptura tan agradecida y amorosa", "estoy de luto", "¿y el tatuaje que se hizo De Paul'", fueron algunos de los mensajes que se destacaron.

