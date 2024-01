Sofía Vergara llegó a Bogotá y sorprendió bailando vallenato en las calles: "Ya, dales plata"

Sofía Vergara , una de las actrices colombianas más exitosas a nivel internacional, se encuentra de gira promocionando ‘Griselda’, la nueva producción de Netflix de la que es protagonista y en la que también ejerció como productora.

El proyecto, que cuenta la historia de una narcotraficante colombiana de los años 70, será estrenado el 25 de enero y en este aparecerán Karol G, Paulina Dávila, Alberto Guerra, Martín Rodríguez, José Zúñiga, Diego Trujillo, entre otros.

Mira también: Sofía Vergara fue captada mientras salía con Justin Samilan, ¿quién es y a qué se dedica el hombre?

'La Toti' estuvo inicialmente en España realizando su gira de medios, y en este país fue noticia por las respuestas que le dio al entrevistador Pablo Motos, del programa ‘El Hormiguero’, pues muchos consideran que él intentó burlarse de ella en repetidas ocasiones.

Luego estuvo en Estados Unidos en importantes programas como Good Morning America y The Tonight Show with Jimmy Fallon y más. Sin embargo, resultó ser toda una sorpresa que ella visitará el país, por eso recibió un detalle para celebrar un papel protagónico de estas dimensiones: a las afueras del Aeropuerto Internacional el Dorado en Bogotá, la plataforma de streaming ubicó una valla en la que decía: “Sofía Vergara es linda, pero más linda en Colombia”, y ella utilizó sus redes para agradecer por el gesto.

Publicidad

"Qué tal está sorpresita que me tenían. O sea, me muero. Gracias", fueron sus palabras en su perfil de Instagram ante sus más de 32 millones de seguidores. Además, la actriz no dudó en aprovechar su visita a la capital y expresó que quería disfrutar de un ajiaco.

Pero esto no fue lo único, ya que la barranquillera, reconocida por su papel de Gloria Pritchett en la comedia Modern Family, sorprendió bailando vallenato en las calles con su prima Paulina Dávila.

No te pierdas: Sofía Vergara rompió su silencio y reveló por qué terminó su relación con Joe Manganiello

“Venga, que esto es de su tierra también. Venga pa' acá”, le decía Vergara a su familiar, después de unos segundos, le dijo a la persona que la grababa “Ay, ya, dales plata”, comentario que por supuesto casó gracia entre sus fanáticos.

Publicidad

“El final JAJAJA ‘ay, ya, dales plata’, "¿La gente de al rededor está consciente de qué hay una Súper Estrella de Hollywood bailando en el andén?"; “Sofía pa' cuando una bailadita en el portal 80?😍”, "estuvieses en Barranquilla y eso estaría llenísimo de gente queriendo fotos contigo", "¡Más colombiana para donde!”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.