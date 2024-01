No se dejó intimidar: Las contundentes respuestas de Sofía Vergara a famoso entrevistador español

Sofía Vergara es una de las actrices colombianas más exitosas de Hollywood, incluso fue una de las mujeres mejor pagadas durante varios años, mientras que interpretó a Gloria Pritchett en la premiada serie Modern Family.

Ahora, la barranquillera es la protagonista de la serie sobre la vida de Griselda Blanco, una de las delincuentes más recordadas de Colombia y quien trabajó junto a Pablo Escobar, incluso fue nombrada como “la madrina” del capo.

Conoce más: 'Griselda', la serie protagonizada por Sofía Vergara y en la que Karol G debutará como actriz

Su transformación física para el papel ha llamado bastante la atención y en medio de las entrevistas en las que habla sobre el tema, la colombiana fue invitada al famoso programa español ‘El Hormiguero’, en el que fue entrevistada por Pablo Motos.

En una de las primeras respuestas, Sofía confesó que aprendió a fumar para la serie, así como que tuvo que usar una nariz falsa, dientes y cabello que se convirtieron en una pesadilla. Fue entonces cuando el hombre le dijo: “voy a tomar nota porque creo que ha dicho una entrevista entera” y ella no se quedó en silencio, lo invitó a hacer preguntas más precisas si no quería contestaciones genéricas.

Publicidad

En el siguiente comentario él cuestionó la afirmación de que es rubia realmente, a lo que ella le contestó que a los inicios de su carrera tenía 20 años y ahora tiene 51 , además, aprovechó para hacerle la misma interrogación sobre su cabello y si siempre había sido igual.

Otro punto que Motos decidió tocar fue por qué a las mujeres les agrada ponerse “más pelo en los ojos”, a lo que ella le respondió “¿tampoco te gusta?”, poco después, el español dijo que la protagonista de la serie era Griselda Marcos y la artista lo corrigió diciendo que su verdadero apellido es Blanco.

“La gente se ve reflejada en ti, lo que me llama la atención es la unanimidad” explicó Pablo, a lo que ella le dijo: “¿Te caigo mal o qué?”, además, agregó que suena a que tiene envidia. Pasando a otro tema, el entrevistador intentó burlarse de su pronunciación de “Modern Family” y fue cuando la situación estalló.

Publicidad

“¿Me sale mal?” cuestionó y luego le dijo: “ah, es porque hablas mejor inglés que yo”, afirmación a la que él no dudó al responder que sí, por lo que ella le hizo una lista de todos los premios a los que ha sido nominada: Emmy, Golden Globes, SAG Awards, entre otros.

Mira la recopilación de estos momentos aquí: