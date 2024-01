Sofía Vergara rompió su silencio y reveló por qué terminó su relación con Joe Manganiello

Sofía Vergara y Joe Manganiello protagonizaron en 2023 una de las separaciones más mediáticas del mundo de la farándula y el entretenimiento, pues tras siete años de casados, en julio hicieron pública su decisión de divorciarse.

"Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos amablemente que respeten nuestra privacidad en este momento mientras navegamos esta nueva etapa de nuestras vidas”, expresaron ambos en una declaración conjunta que publicó Page Six, un medio estadounidense.

Fue mucho lo que se especuló sobre este divorcio, pues constantemente recibían elogios y se mostraban muy felices en sus redes sociales; sin embargo, ninguno se había pronunciado claramente al respecto e incluso llegó a circular el rumor de que todo sucedió por la mascota que tenían.

Ahora, y después de haber estado en el programa español de televisión ‘El Hormiguero’, la mujer recordada por su papel en la serie 'Modern Family' reveló los motivos que la llevaron a separarse del también actor y estrella de Hollywood.

Vergara, de 51 años, se refirió a la diferencia de edad que se llevaba con su compañero sentimental: “Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven (47 años), quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé”, confesó al programa. “Eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, y estoy lista para ser abuela, no madre”.

Cabe recordar que Sofía es madre de Manolo, de 31 años de edad, fruto del primer matrimonio de la actriz en Colombia con José Luis González-Ripoll, y que cuando tenía 28 años, la protagonista de ' Griselda ' tuvo cáncer de tiroides y se recuperó satisfactoriamente.

Además, agregó que respeta a aquellas mujeres que deciden vivir la maternidad a avanzada edad, pero que este era un aspecto en el que ella no quería ceder.

“Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí. Así que, si se presenta el amor, tiene que venir ya con hijos”, dijo al respecto.

