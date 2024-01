Sofía Vergara confesó qué requisitos debería tener su nueva pareja, ¿más dinero que ella?

Sofía Vergara se ha convertido en tendencia durante los últimos días gracias a su participación en la serie que cuenta la vida de Griselda Blanco , una de las narcotraficantes más recordadas del mundo y que incluso fue apodada como “la madrina de Pablo Escobar”.

La actriz dio mucho de qué hablar gracias a las respuestas que le dio a Pablo Motos, quien le realizó varias preguntas que hicieron incómoda la situación en el programa ‘El Hormiguero’ al que fue invitada. Entre los comentarios, ella le preguntó si le caía mal, si creía que hablaba mejor inglés e incluso le recordó las nominaciones y galardones que tiene.

Conoce más: No se dejó intimidar: Las contundentes respuestas de Sofía Vergara a famoso entrevistador español



Los aplausos no se hicieron esperar y lo cierto es que muchos felicitaron a la colombiana por no permitir que el hombre la intimidara, además, aplaudieron su contundencia y seriedad ante las preguntas que no le parecieron adecuadas.

Durante la misma conversación, Sofía fue cuestionada sobre diferentes temas como la comida de Hollywood y si aún tiene un chat grupal con los actores de Modern Family , lo cierto es que sus respuestas divirtieron a muchos e incluso ella entró un poco más en confianza y decidió sincerarse.

Publicidad

Y es que poco después llegó el momento en el que dos personajes del programa español le preguntaron qué opinaba de salir con alguien que trabaje en su mismo gremio, es decir, que sea actor, a lo que ella respondió con una broma.

“Me acabo de divorciar de un actor, no sé qué quiero ahora, un torero… preséntenme a alguien”, dijo motivando las risas del presentador y del público. Además, continuó revelando la lista de requisitos que debe tener el hombre de su vida.

Una de las mujeres más bellas del mundo aseguró que para conquistar su corazón, él “debe ser cincuentón” y tiene que haber tenido hijos, pues aclaró que ella ya cumplió 51 años y no va a tener otros bebés, además debe ser atractivo, pero “tampoco tiene que ser una cosa divina”, comentó.

Publicidad

Finalmente, uno de los detalles que llamó la atención es su requerimiento sobre la fortuna con la que debe contar: “ya lo he dicho muchas veces, tiene que ser igual o con más dinero que yo”, la barranquillera sabe claramente lo que quiere y no dudó al decirlo.