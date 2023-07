¿Sofía Vergara en crisis con Joe Manganiello?: crecen rumores de una supuesta separación

En 2015, Sofía Vergara y Joe Manganiello protagonizaron la que fue catalogada como la boda del año, la cual se llevó toda la atención de los medios y de Hollywood debido a que parecía una escena sacada de un cuento de hadas, lo cual hizo que fanáticos alrededor del mundo quedaran maravillados ante dicho matrimonio. Sin embargo, una supuesta separación podría estar nublando esto.

Desde el momento en que contrajeron nupcias, la pareja de actores se ha convertido en una de las favorita de los amantes del mundo del entretenimiento y que sin duda ha sido idealizada por muchos, quienes sueñan con tener un amor como el de ellos.

Aunque tanto Sofía Vergara como Joe Manganiello son bastante reservados con respecto a su vida privada, pues no les gusta andar mostrando todo lo que hacen o viven, sí tienen al tanto a sus seguidores del que es su idilio de amor y en medio de entrevistas aprovechan para contar ciertos detalles de su relación.

No obstante, desde hace poco tiempo, algunos seguidores de los actores han estado contemplando que las cosas no han estado del todo bien en este matrimonio, haciendo que surjan rumores sobre una posible separación.

Todo esto debido a que no han publicado muchas cosas juntos, ni tampoco los paparazzi los han captado en un mismo lugar, ya que en la mayoría de estas imágenes se ha visto a la jurado de 'America's Got Talent' sola.

Lo que más ha llamado la atención ha sido la celebración del cumpleaños número 51 de la colombiana, quien ha estado muy activa en redes sociales compartiendo una gran cantidad de imágenes y videos de su viaje por Italia, en donde ha estado acompañada por amigos, pues de acuerdo con todo lo que ha posteado Joe Manganiello no ha aparecido con ella.

La cereza en el pastel corrió por cuenta de la publicación que Joe Manganiello realizó el día del cumpleaños de Sofía Vergara, pues solo subió una imagen juntos con la descripción: "¡Feliz cumpleaños, Sofía!". Muchos seguidores se quejaron de esto, pues consideraron que cambió mucho con respecto a mensajes de años anteriores. A su vez, les parece muy extraño que ella se la pase subiendo mucho contenido sobre su viaje, pues piensan que es una manera en la que ella quiere demostrarle su felicidad.

"¿Soy el único al que no le gusta como suena? "Sofía".... ni siquiera "Mi amor, mi amada esposa", "Que saludo tan frío 🥶, ni una gota de amor expresa Joe Manganiello", "Joe, espero que estén bien, ese fue un deseo de feliz cumpleaños muy diferente (frío) a tu esposa, ¡comparado con los anteriores! 😟", "No sé, pero tengo el presentimiento de que esta relación no está muy bien", fueron algunos de los comentarios en el post del actor.