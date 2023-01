Selena Gómez y el músico, Andrew Taggart tendrían una nueva relación amorosa

Selena Gómez está nuevamente en el foco de los medios respecto a su situación sentimental, pues desde la ruptura con Justin Bieber, la actriz ha mantenido un bajo perfil sobre sus vínculos amorosos de los cuales no se tienen muchos detalles. Las últimas relaciones que ha tenido la cantante han sido asociadas con Charlie Puth, Abel Makkonen Tesfaye, más conocido como The Weeknd, Zedd y Niall Horan.

Aunque 'Sel' prefiere mantener lejos del ojo publico lo que sucede en su vida personal, recientes reportes del portal Us Weekly aseguran que la intérprete de 'Calm Down' tendría una nueva pareja, se trata de Andrew Taggart, quien es Dj de la reconocida agrupación The Chainsmokers.

Te pude interesar: Selena Gómez respondió a las críticas que recibió por su aumento de peso

Publicidad

Según el medio citado, una fuente cercana a los artistas, accedió para revelar que Gómez y Taggart sostienen actualmente un amorío: "No están tratando de ocultar su romance escabulléndose en clubes exclusivos para miembros", esta fuente aseguró que la pareja es: "muy informal y discreta".

Así mismo, el portal informó que los jóvenes de 30 y 33 años se han divertido en espacios públicos como boleras y cines, adicional revelaron que Selena se muestra cariñosa con el músico estadounidense en cada oportunidad que tiene la nueva pareja para compartir y "ella apenas puede quitarle las manos de encima".

Antes de dichas especulaciones, 'Drew' tuvo junto a la modelo e hija de Steve Jobs, Eve Jobs un noviazgo que duró pocos meses, el mismo portal de entretenimiento informó que la expareja terminó su relación de una forma amistosa. Otras mujeres que han sido pareja del músico conocido por el éxito 'Don't Let Me Down', han sido Haley Rowe, Meredith Mickelson y Chantel Jeffries.

Mira también: Selena Gómez se sinceró sobre su bipolaridad y por qué contempló el suicidio