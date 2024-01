Selena Gómez vuelve a la actuación como protagonista: conoce a la famosa a quien le dará vida

Selena Gómez ha sido confirmada como la protagonista de la película que relatará la vida de la cantautora mexicana estadounidense Linda Ronstadt, considerada la primera mujer latina en tener éxito en la música en inglés.

Aunque no se han ofrecido mayores detalles, una publicación en Instagram de Gómez dio a entender que la historia seguirá la autobiografía de la artista titulada 'Simple Dreams', publicada en 2013.

Según la prensa especializada, el filme estará a cargo del mánager de Ronstadt, John Boylan, y el cineasta James Keach, quienes también produjeron en 2019 el documental 'Linda Ronstadt: The Sound of My Voice'.

Desde el inicio de su carrera, la cantante defendió sus raíces latinas e incluyó música mexicana en su repertorio, aunque es mayormente conocida por sus temas de rock, folk y country.

Gómez, también de orígenes mexicanos y tanto actriz como cantautora, contó la primera semana del 2024 en el pódcast 'Smartless' que abandonará su carrera musical después del álbum que piensa sacar este año.

"Creo que tengo en mí un disco más, pero ya estoy cansada de la música", confesó, después de revelar que su primer amor es la actuación y que solo comenzó a cantar porque estaba dentro de la industria de Disney.

Actualmente, la intérprete de 'Love you like a love song' protagoniza la serie 'Only Murders in the Building', con los veteranos comediantes Steve Martin y Martin Short. Este año se estrenará su próxima película 'Emilia Pérez' que, de hecho, es la primera que ha hecho en español.

Por su parte, Ronstadt, quien tiene 77 años, está retirada desde 2011. Un año después reveló que había sido diagnosticada con la enfermedad de Parkinson y que su voz había sido afectada. Durante su carrera, la artista grabó 30 álbumes de estudio, participó en más de 120 producciones discográficas y logró vender más de 100 millones de discos.

En 1987, la mujer exploró su herencia mexicana en la producción 'Canciones de mi padre', que contiene nueve rancheras e interpretó en español y con mariachi. El disco le valió un premio Grammy en la categoría Mejor interpretación mexicana estadounidense.