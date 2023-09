Estos son los requisitos que exige Selena Gómez para que alguien sea su novio

Sin lugar a dudas Selena Gómez se ha convertido en una de las estrellas más importantes no solo del cine y la música, sino también de la industria cosmética. A pesar de su gran éxito en el entorno laboral, la artista parece no haber tenido mucha suerte en el amor, pues desde el 2010 al 2018 sostuvo una relación con Justin Bieber llena de altibajos.

Posteriormente, tuvo un romance con el también cantante The Weeknd que tan solo duró seis meses, pero que fue muy comentado por la prensa internacional. Desde allí, la cantante 31 años ha permanecido soltera y concentrada tanto en su crecimiento profesional como personal.

Recientemente, la intérprete de 'Lose you to love me' reveló en medio de una entrevista para el medio de comunicación 'Sirius XM' cuáles son los requisitos que deben cumplir sus pretendientes para convertirse en su pareja sentimental. Contrario a lo que muchos pueden pensar, sus exigencias no son difíciles de llevar a cabo.

Primero, Gómez aclaró: "Pienso que tengo estándares, y creo que vivo en un mundo en donde los chicos confunden los estándares con el alto nivel (..) Se necesita que cumplan X, Y y Z para estar conmigo".

Posteriormente, agregó que le gustaría encontrar a una persona integral y con responsabilidad afectiva que esté dispuesta a ser su compañero de vida: "No busco a alguien 'cool' en el sentido de que los demás opinen que eres increíble. Solo tienes que ser amable, hacerme reír y también ser bueno con mi familia y la gente que me rodea".

Además, Gómez mencionó que aunque no es difícil de cumplir dichos requisitos, no piensa bajar por nada del mundo sus estándares y aseguró que tiene más claro que nunca lo que necesita para mantenerse cómoda dentro de una relación de pareja.

