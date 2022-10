Sebastián Caicedo respondió si está abierto a tener un nuevo amor y ser padre

Una de las noticias que más sorprendió a los seguidores del entretenimiento colombiano fue el divorcio entre Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos , quienes llevaban más de 10 años como pareja y que en 2019, en una playa de Cartagena, dieron el sí en el altar.

La noticia fue confirmada por la actriz a través de un video en redes sociales en el que no dio las razones que los llevaron a separarse, mientras que pidió bastante respeto en un momento que era difícil para los dos.

Aunque el actor se había reservado un poco sus declaraciones, dio una entrevista exclusiva para People en Español en la que dejó en claro que este proceso no ha sido sencillo: "para nadie es un secreto lo que he vivido este año, no es fácil, no se lo deseo a nadie".

Así mismo, confesó que no cierra la puerta a darse una oportunidad en el amor: "yo soy un hombre enamorado de la vida, abierto a una nueva relación, ojalá; no sé si con hijos, tal vez, ¿por qué no?". De esta forma dejó en claro que la paternidad es algo a lo que no se niega.

En cuanto a la relación que está teniendo en este momento de forma espiritual, el actor afirmó a People en Español que "uno conoce a Dios y se da cuenta realmente lo que él quiere para nosotros; ojalá pudiera cambiar la manera de profundizar en eso. Vivir a su ejemplo sin ser fanático, sin llegar a ser cansón con las personas, pero sí quiero ser una mejor persona y un mejor ser humano".

Cabe destacar que Sebastián Caicedo ya había dado algunas declaraciones en La Red , en las que había exaltado este gran amor que tiene hacia Dios y de cómo él se encargó de llevarlo por el buen camino en medio de lo que ha tenido que vivir.

Contó, para People en Español, que uno de sus sueños es llegar al mercado anglo, por lo que se ha encontrado estudiando inglés y preparándose para llegar hasta ese lugar tan anhelado por cientos de actores alrededor del mundo. Con esto confirmó que está de vuelta en la actuación y que ya tiene algunos proyectos en los que está trabajando.

A su vez, habló de su faceta como empresario y reveló que es un proyecto en el que viene trabajando hace cinco años, una marca personal, de la que pronto se conocerán detalles, haciendo énfasis en las dificultades que existen al momento de emprender, especialmente con el alza del dólar y las crisis a nivel mundial.