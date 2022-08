Rosalía fue grabada por fanáticos mientras visitaba el Santuario de Monserrate en Bogotá

La artista española Rosalía ya está en Colombia para presentar el Motomami World Tour en el Movistar Arena de Bogotá este 31 de agosto, así lo pudieron comprobar algunos fanáticos que se la encontraron visitando el Santuario de Monserrate, lo que ha generado diferentes reacciones en las plataformas musicales.

La cantante llegó al país directamente desde Chile. Además, se sabe que en los últimos días ha estado en otras naciones como Argentina, Brasil y México trabajando con un agenda muy apretada; sin embargo, en algunas oportunidades tiene la posibilidad de conocer un poco más los lugares que visita, su gente y por su puesto su cultura.

Esta vez, la intérprete de 'Con altura' fue captada por fans mientras disfrutaba de uno de los planes más recomendados para hacer en Bogotá. En las grabaciones se logra ver el momento exacto en el que la joven se encontraba esperando su turno para comprar un producto en una de las tiendas del cerro.

En otros clips se observa también que algunos seguidores la detuvieron para pedirle que se tomara un par de fotografías con ellos, a lo que amablemente la cantante accedió. Cabe resaltar que Rosalía presentará en su espectáculo exitosos temas musicales como 'Saoko', 'Motomami' o 'Despechá', etc.

“Hasta luego chicos” @rosalia hoy en Monserrate con varios fans ☺️ pic.twitter.com/KU2d5Pafzx — ROSALÍA COLOMBIA 🇨🇴 (@ROSALIAC0LOMBIA) August 30, 2022