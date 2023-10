¿Rosalía está saliendo con un galán de Hollywood? Así los habrían visto en una cita

Rosalía se convirtió en tendencia debido a los rumores sobre su vida sentimental, pues parece que sus millones de seguidores están muy atentos a cada uno de sus movimientos, con quién habla, las celebridades que le dejan comentarios y si tiene citas.

Precisamente, este es el motivo por el que se ha robado todas las miradas, pues según una fuente anónima al medio Deuxmoi, la intérprete de ‘Despechá’ fue captada durante una salida con un famoso actor de Hollywood, ¿de quién se trata?

Jeremy Allen White es el nombre de la celebridad y actualmente pasa por un gran momento en su carrera debido a su papel protagónico en la aclamada serie ‘The Bear’, gracias a esto las expectativas sobre la posible relación están más altas que nunca.

Los famosos habrían ido a una proyección de la película ‘Juegos Salvajes’, para posteriormente cenar en un reconocido restaurante en Los Angeles. Por ahora ninguno de los dos se ha referido al tema en público y sus fanáticos tienen los ojos sobre ellos.

Vale la pena aclarar que la expareja de White es la también actriz Addison Timlin, con quien tuvo una relación desde el 2013, los dos se casaron en el 2019 y tuvieron dos hijas. Diferentes razones los llevaron a divorciarse en mayo de este año.

Los comentarios no se han hecho esperar y así como algunos aún tenían la esperanza de verla con su expareja, el cantante urbano Rauw Alejandro , otros están emocionados por pensar que está con una persona distinta.

“Todos los últimos posts de Rosalía, tiene like de él”, “Motomami vuelve a la carga en el amor”, “Rosalía está cumpliendo el sueño de todas”, “Sí, reina, hazlo por todas”, “top 10 parejas que nunca me esperaría, pero me encantan”, dicen algunos de los mensajes en redes.

Por otro lado, sobre la vida romántica de Rosalía, los rumores acerca de una presunta reconciliación con el intérprete de ‘Punto 40’ también han aumentado, pues un programa de entretenimiento español habló con una fuente cercana a los artistas que habría dado más detalles al respecto.

Según el medio, la pareja nunca habría terminado del todo y desde el anuncio han tenido un romance de manera intermitente. Los rumores indicarían que ahora estarían retomando por completo su noviazgo y debido a esto están pasando algunos días en Barcelona, ciudad en la que vivían mientras estaban comprometidos.