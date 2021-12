¡Romance a la vista! Andrea Valdiri estaría oficializando su relación con Felipe Saruma

¿Oficialmente juntos? Andrea Valdiri no ha dejado de ser noticia en los últimos meses, y esta vez no será la excepción. En medio de sus nuevos proyectos y diferentes polémicas, la colombiana al parecer ha confirmado su relación con el joven de 22 años, Felipe Zaruma , a través de su cuenta de Instagram, dejando una fotografía donde se ven sus manos entrelazadas y un emotivo mensaje.

Además, rumores aseguran que la mujer de 30 años sí estaría en una relación amorosa con Felipe, puesto que muchos señalamientos en su contra lo asumen como el verdadero padre de la hija de Valdiri , Isabella.

No obstante, la reconocida creadora de contenido ya se ha pronunciado en diferentes ocasiones sobre el tema, en los cuales insiste en no confundir el tema de la paternidad de su pequeña de 10 años con sus relaciones amorosas.

Por otro lado, la foto de las manos de Andrea y Saruma han causado revuelo en las plataformas digitales, aparte de la imagen, un mensaje por parte de la barranquillera hacia su “novio” fue fundamental para asimilar que ambos estarían en algo oficial:

“Solo quiero darte las gracias por todo este tiempo tan maravilloso, porque un día me senté contigo y te hablé de muchos de mis sueños y mañana es un gran día para mí… #NuevasPuertasSeAbren, mil gracias 🙏🏻❤️ @felipesaruma”

Además de eso, en letra más pequeña y directamente para sus seguidores, Valdiri dejó otro mensaje de motivación, haciendo referencia a luchar por los sueños, puesto que estaría trabajando en una sorpresa, la cual próximamente será anunciada:

"Todos siempre tenemos problemas, gente alrededor que puede que no le guste tu alegría por eso no podemos darle poder a lo que se desea robarte tu energía o sacarte de control… debemos seguir adelante concentrados en las metas, luchando por ellas, igual ‘Machi’, los problemas siempre van a estar ahí… no te desvíes de tus sueños, tú tienes el control, ¡Nadie más!”. Escribió en sus redes sociales, en donde ya cuenta con casi 7 millones de seguidores.

¿Estaremos ante el comienzo de una historia de amor pública por parte de los famosos?