‘Pautips’ terminó tratamiento tras anorexia y compartió parte de su proceso

A través de sus historias de Instagram, Paula Galindo compartió su inmensa alegría al saber que el tratamiento con el que lleva hace más de un año le ha funcionado muy bien y que está cerca de superar el trastorno alimenticio que contó meses atrás .

‘Pautips’ , como se le conoce en el mudo digital, contó que le dieron de alta en la terapia que estaba tomando para superar las consecuencias que dejó la anorexia en su cuerpo y salud.

“No se trata de victimizarse, quiero que las personas que me ven y me admiran entiendan que un desorden alimenticio no es un capricho ni un juego”, fue parte del mensaje que compartió en Instagram, mostrando con dos fotografías cómo ha cambiado.

Galindo sigue con sus mensajes de ánimo y apoyo para todas las personas que se sienten identificadas, que están o han pasado por algún trastorno o alguna enfermedad que implica que busquen ayuda.

“Sí, quiero que me tomen de ejemplo, que vean que los extremos no son buenos y que definitivamente viví́ las épocas más oscuras de mi vida al estar batallando conmigo misma”, afirmó.

Publicidad

También compartió en su cuenta de YouTube la historia de todo su proceso y cómo logró subir de peso, con ayuda de profesionales.