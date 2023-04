Millie Bobby Brown se comprometió a los 19 años con su novio Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se han consolidado como una de las parejas más queridas de Hollywood por sus muestras de amor en sus redes sociales y por la edad de ambos, es por eso que el anuncio del compromiso causó sorpresa y diversas reacciones, pues decidieron dar un paso más en su relación.

Tras casi 3 años de noviazgo, la actriz dio a conocer mediante una fotografía donde se les ve a los dos muy enamorados, que se comprometió con el joven.

En la imagen publicada en el perfil de Instagram de la joven se puede ver a los dos riendo y en el dedo anular de Millie un brillante anillo de compromiso. Junto a la publicación escribió: "Te he amado tres veranos ahora, cariño, los quiero todos", frase que hace parte de una canción de Taylor Swift, 'Lover'.

La noticia de la futura boda entre los jóvenes ha creado una gran controversia en redes sociales, debido a que ella acaba de cumplir 19 y él tiene 20. Aunque muchos de sus fans están emocionados, algunos cuestionan la pronta decisión.

"Ella es técnicamente una adulta y puede tomar sus propias decisiones", "Un poco temprano si me preguntas, pero está bien", "Es la primera generación Z en casarse", fueron algunos de los comentarios que escribieron los internautas.

Millie Bobby se había referido ya a su noviazgo, afirmando que la había ayudado para sanar muchas heridas de su pasado, respecto a la relación abusiva que tuvo con el tiktoker Hunter Ecimovic.

En julio de 2021, Hunter realizó publicaciones en sus redes sociales, donde se reía sobre un supuesto rumor de unas fotos intimas de él y Millie, algo que no fue muy buen visto para los fanáticos de la estrella de la actuación quien en ese momento tenía 16 años.

En un artículo para la revista Allure, confesó cómo fue para ella lidiar con toda la polémica que se generó por su expareja: "Cuando te humillan públicamente de esta manera, te sientes tan fuera de control e impotente".

"Alejarme y saber que valgo todo y que esta persona no me quitó nada, me dio mucho poder… Sentí que mi vida finalmente había cambiado de página y que en realidad había terminado un capítulo que se sentía tan largo": expresó la actriz.

Para concluir el tema, expresó lo importante que era para ella trabajar en su autoestima y de esa forma poder ayudar a las demás mujeres: "Todo lo que quería hacer dentro de mi carrera era ayudar a las niñas y a los jóvenes a saber que yo también atravieso momentos así".

"No soy esta persona perfecta que vende productos para el cuidado de la piel y que está en Stranger Things… Absolutamente he tomado decisiones equivocadas": puntualizó Brown.