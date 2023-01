Millie Bobby Brown tiene que dejar a la estrella televisiva fuera de casa

En muy poco tiempo la joven Millie Bobby Brown ha alcanzado el estatus de estrella televisiva gracias a la serie 'Stranger Things' -renovada para una segunda temporada-, pero eso no le sirve de pretexto para disfrutar de ciertos privilegios en su vida familiar, ya que su hermano mayor se encarga de que siga con los "pies en el suelo".

"Mi hermano todavía me dice que en casa no tengo permitido que se me trate como una celebridad. Está bien tener a mi familia para que mantenga los pies en el suelo", reveló la intérprete en el programa de la televisión británica 'Lorraine', haciendo gala de la buena relación que tiene con su hermano Charlie y que suele documentar con frecuencia en sus redes sociales.

Durante su reciente visita a Londres Millie Bobby -acompañada por sus compañeros de reparto, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin- también admitió que no fue capaz de mantener la compostura cuando conoció en persona al reparto de 'Juego de Tronos' en la ceremonia de los premios Emmy celebrada el pasado domingo.

"En los premios Emmy conocimos a mucha gente, como por ejemplo a todo el elenco de 'Modern Family' y también al de 'Juego de Tronos'. Y yo estaba en plan: '¡Aaaah!'. Y lo cierto es que [Gaten y Caleb] reaccionan muy bien cuando conocen a famosos, pero yo no, me vuelvo loca y siempre grabo un vídeo para mandárselo a mi hermana. ¡No sé actuar bien en esas situaciones!", confesó en la emisora BBC Radio.

Pero la actriz nacida en Marbella puede estar tranquila, ya que no hay forma alguna de que los actores del drama basado en los libros de George R. R. Martin se sientan molestos con su presencia, o al menos eso ha dejado claro Sophie Turner, quien confesaba su admiración hacia la joven intérprete en la alfombra roja de los galardones.

"Adoro a Millie Bobby Brown. Oh dios mío, es increíble. ¿Cómo puede ser [que los niños] tengan alrededor de 12 años y sean diez veces mejores que todos los adultos? Nos están dejando quedar mal. Es muy embarazoso", aseguraba Sophie Turner al portal Entertainment Weekly.