Millie Bobby Brown, de niña en 'Stranger Things' a adolescente en 'Enola Holmes'

La actriz británica Millie Bobby Brown, famosa por su serie 'Stranger Things', protagoniza la película 'Enola Holmes', la cual se estrenó este 23 de septiembre.

La producción se basa en la historia de la hermana adolescente del investigador más famoso del mundo: Sherlock Holmes. La joven, tras la misteriosa e inesperada desaparición de su mamá (Helena Bonham Carter), debe vivir con sus hermanos Sherlock (Henry Cavill) y Mycroft (Sam Claflin) y demostrar que es tan buena como ellos para resolver casos y evitar ir a una escuela para señoritas.

La película, que ha sido tema de conversación en redes sociales, fue basada en la saga literaria de Nancy Springer, la cual fue publicada entre 2006 y 2010, y que consta de seis novelas, por lo que hay mucho material que permitiría crear varias secuelas, en caso de que la cinta dirigida por Harry Bradfeer se convierta en un gran éxito a nivel mundial.

A través de sus redes sociales, la joven actriz publicó varias imágenes de su personaje junto a un reflexivo mensaje sobre el papel que interpretó y sobre su vida, pues se sintió identificada con Enola Holmes.

"Quería darle vida a esta historia porque sentía que también me encontraba en un mundo caótico. esta película me ayudó a encontrarme a mí mismo y me inspiró para no tener miedo de unirme a las conversaciones sobre mi futuro. Nuestro futuro. por mi edad o sexo. Enola cuenta su historia de la manera que ELLA quiere y esa narrativa empoderadora siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. y espero que viva en el tuyo también", escribió Millie Bobby en su Instagram.

EFE/Caracoltv.com