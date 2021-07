“Me han deseado la muerte”, Chiky Bombom habla del difícil momento que pasa tras polémica

Lissette Eduardo, más conocida en el mundo digital como Chiky Bombom 'La Pantera', ha estado pasando por momentos un poco amargos debido a la gran fama que consiguió en TikTok luego de sus videos llenos de energía y positivismo, destacados por su popular frase "¡Buenas, buenas!".

Recientemente, la mujer protagonizó una polémica en la red social después de tildar como "oportunista" a una usuaria que imprimió su frase en una camiseta que afirmó fue para su uso personal. La tiktoker señaló que tomaría medidas legales con aquellos que usaran las populares palabras con "fines lucrativos", lo que desató cientos de comentarios, entre ellos los de algunos internautas que piden que el contenido de Chiky Bombom deje de consumirse, pues la consideran una "mujer arrogante".

Pero más allá de lo que hizo popular a esta creadora de contenido, su vida ha estado marcada por padecer de depresión aguda. Tema que choca al recibir mensajes negativos en sus redes sociales, así lo comunicó a través de un video en su cuenta de Instagram, en el que pregunta "¿Por qué tanto odio?".

La mujer aseguró que sabe que cometió un error y que por eso pidió disculpas personales a la usuaria de TikTok que ofendió y también públicamente, pero que simplemente las personas han pasado por alto dichas manifestaciones.

“Me comuniqué con la chica, en privado, estaba desesperada por hablar con ella porque vi lo humilde que era ella, no sé que me pasó en ese momento. Cometí un error", señaló, agregando que su reacción de demandar fue debido a que cuando empezó en el mundo digital muchas personas se aprovecharon de ella.

Además, resaltó que el odio que ha recibido la tiene preocupada porque afecta también a su familia.

"Yo he tenido que ser fuerte en esta situación para poder sostener a mi familia. Yo pedía oraciones sin saber que las iba a necesitar, señores, me han deseado la muerte, a mí hijo y a mí. Yo no he salido de mi casa y tengo miedo de salir porque hay mucho odio, ¿Qué yo les hice?", señaló con bastante seriedad.